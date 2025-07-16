Многие люди продолжают верить в мифы про птиц, которые вредят пернатым.

Городские птицы привыкли жить по соседству с человеком и часто попадаются нам на глаза, когда получают ранения или кажутся брошенными. В такой ситуации хочется помочь пернатому, но делать это нужно с умом. Не все птенцы действительно являются одинокими. А неправильная помощь животному может серьезно навредить.

О том, что делать, если нашел раненую птицу или брошенного молодого птенца, эксклюзивно для УНИАН рассказали два опытных орнитолога.

Что делать, если увидел раненую птицу

Как объясняет орнитолог из Львова Анна Кузьо, раненых птиц можно подбирать. К примеру, если вы видите, что у птицы идет кровь, или у нее есть перелом, или свисает неподвижно крыло, или она не может встать на ногу. Таких птиц следует сразу нести в ветеринарную клинику. Но есть большая проблема - очень многие ветеринары просто не знают, что делать с ранеными птицами, поскольку работают в основном с котами и собаками, а в лечении пернатых есть своя специфика.

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В ветклинике могут сделать рентген, и, если у птицы есть перелом, ей должны наложить шину так, чтобы конечность правильно срослась. Но если ветеринар никогда не имел дело с птицами, то может иметь проблемы с правильным лечением.

Есть разные виды птиц, у них могут быть разные типы травм, и поэтому раненое животное точно надо сначала нести к ветеринару. Специалист ее осмотрит, сделает необходимые процедуры, а потом посоветует, что стоит делать дальше. Одним травмированным могут посоветовать давать противовоспалительные препараты, другим - потравить паразитов, поскольку они очень ослабляют организм. К каждому раненому индивидуальный подход.

В Украине есть несколько специализированных приютов, куда отдать раненую птицу - общественные организации "Вільні крила" и "Садиба Нюшанік". Активисты не всех пернатых берут к себе, но у них можно спросить совета.

Также птиц с ранениями можно отдать в зоопарки, там есть специалисты, которые знают, как им помочь. Но не следует забывать, что в зоопарках куча своих животных, и работниками могут не захотеть заниматься обычными птицами, к примеру, воробьями, голубями, стрижами. В зоопарк теоретически можно принести редкие виды, например, сов.

Анна Кузьо подчеркивает - если человек подбирает птицу - это уже его ответственность, то есть он должен отвезти ее к специалистам, узнать, чем ее правильно лечить и кормить. Это на самом деле куча мороки. И надо осознать, что взяв птицу, вам придется делать все самому - тратить и свои деньги, и свое время, а не искать кого-то, кто вместо вас все сделает.

Спасением птиц в Украине занимаются только активисты, нет службы, которая это обязана делать. Именно на вас будет лежать ответственность за ее спасение. Если вы не готовы брать ответственность - то не забирайте животное с улицы.

Почему нельзя трогать птенцов птиц - правда и мифы

Как объясняет Кузьо, птицы - это не собаки или кошки, которые имеют суперчувствительное обоняние. В жизни большинства из них обоняние не играет очень важной роли. Именно поэтому нельзя сказать, что запах человека на одном пернатом может потом отпугивать других птиц, - это байка.

Но, если человек полезет в гнездо в тот момент, как его только начали вить, то птицы это место могут покинуть, поскольку посчитают потенциально опасным для выращивания птенцов, и начнут делать гнездо в другом месте.

Если же человек найдет гнездо, где уже есть яйца и полезет туда, то таким образом может подсказать дорогу к нему хищникам, которые поедают птичьи яйца, к примеру, куницам, белкам или сойкам.

Есть некоторые виды куликов, которые из-за сильного испуга могут покинуть гнездо на ранних стадиях насиживания яиц. Но, если они уже хотя бы неделю будут высиживать яйца, то не покинут гнездо. Кулик может слететь с яиц временно из-за того, что его напугали, а потом вернуться. Это нехорошо для развития эмбриона, так как ему нужна постоянная температура.

Что делать, если птенец выпал из гнезда

Такое редко бывает, чтобы люди выпавшего слётка. Преимущественно люди находят птенца, который, по их мнению, сам сидит растерянный и брошенный. Когда люди говорят - брошенный птенец, на самом деле он не брошен. Анна Кузьо объяснила, что преимущественно молодые птицы покидают гнездо тогда, когда еще не умеют хорошо летать. У таких птенцов уже почти выросли маховые перья, крылья вроде как у взрослых птиц, но им нужно накачать мышцы, необходимые для полета, надо пробовать летать и учиться этому так же, как и человеку хождению.

Поэтому на самом деле птенец мог просто покинуть гнездо, но еще не умеет летать и не знает, что надо бежать от человека, так что сидит на месте. Родители подлетают к ребенку и кормят. Если куда-то отойти, притаиться и подождать, то вы увидите, как к слетку будут прилетать взрослые птицы и кормить его. Человеку трогать его не нужно - такое животное не нуждается в помощи.

Если же птенец совсем неоперившийся или перья очень короткие, тогда он действительно еще не должен был бы вылезать из гнезда. В таком случае действительно можно попробовать найти гнездо и посадить птенца обратно. Но это непросто сделать, потому что обычно гнезда замаскированы или высокие, и добраться туда нереально. Но если птенца удастся вернуть родителям, то птица-мать не откажется от своего птенца из-за запаха человека. С неоперенной молодежью следует обращаться очень осторожно - у них нежная кожа и лапки, и их надо деликатно брать и класть в гнездо, чтобы не нанести вреда.

Главное, что делать, если нашли птенца, это посадить на что-то высокое, чтобы он не стал жертвой хищников, например, котов. Но малыш может быстро вспорхнуть с безопасного места. Не следует относить его куда-то далеко, поскольку в другом месте птицы-родители могут не найти его, чтобы накормить.

Если птенец не травмирован, то его не стоит трогать. Если же вы увидите вокруг много котов, собак или машин, тогда его стоит пересадить на какое-то повышение. Если же вы видите визуально целого оперенного птенца на земле в парке или в лесу, то все в норме, так и должно быть, - он просто дорос до того момента, что покинул гнездо, но еще не научился нормально летать и бояться людей

Как лечить раненую птицу

Если решили оказать первую помощь самостоятельно, пока не нашли нужного специалиста, порядок действий объяснил ветеринар-орнитолог, основатель общественной организации - центра реабилитации птиц "Вільні крила" Виктор Шельвинский.

В Украине 430 видов птиц, и каждый вид имеет свои анатомические и физиологические особенности, у разных видов разные рационы, и травмы они получают неодинаковые - в частности, могут быть переломы лап, крыльев, повреждения туловища, глаз, и чтобы объяснить, как правильно выхаживать разных птиц во всех этих ситуациях дома, можно написать книгу, которая будет состоять из нескольких томов.

По словам специалиста, нет такого, что чаще всего птиц приносят с какими-то одинаковыми травмами или ранениями. Нет какого-то шаблона, и к каждому раненому должен быть индивидуальный подход.

Стоит говорить не о том, как правильно выхаживать раненую птицу, а о том, что можно и нельзя делать, когда человек увидел птицу с ранением. Если, к примеру, есть перелом крыла и кровотечение, то в первую очередь нужно заняться накладыванием бандажа, а наложить его правильно не сможет человек без практики.

Поэтому следует запеленать раненую птицу, как ребенка, положить в коробку с маленькими отверстиями, закрыть ее, чтобы ограничить воздействие внешних раздражителей, в том числе солнечного света, и везти ее к ветеринарам.

Раненую птичку нужно обездвижить, потому что она возбуждена, пытается убежать, и свои последние жизненные силы тратит на то, чтобы вырваться на волю, и может сама себе навредить. Кормить раненую птичку ничем не надо и не стоит поить, потому что она может захлебнуться. Если же без совета специалиста заниматься кормлением, то это может привести к возникновению расстройства желудочно-кишечного тракта. Особенно если дать неподходящую еду (зерно хищникам и т.п.).

справка Анна Кузьо Орнитолог В 2012 году окончила Львовский национальный университет им. И. Франко по специальности «Экология». С 2008 года волонтерила в орнитологических экспедициях, а затем продолжила орнитологические исследования в аспирантуре Государственного природоведческого музея в городе Львов. В 2017-2019 годах координировала проект BirdID Ukraine, учила наблюдателей за птицами определять виды птиц и привлекала волонтеров к проектам гражданской науки (citizen science). С 2019 года работает во Франкфуртском зоологическом обществе. Сейчас координирует эколого-образовательные проекты в 12 карпатских природно-заповедных территориях.

справка Виктор Шельвинский Ветеринар-орнитолог Имеет более 23 лет опыта работы в области орнитологии. Сотрудник ГПМ НАН Украины, член Западноукраинского орнитологического общества. Окончил Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Степана Гжицкого, кафедра ветеринарной медицины. Интересуется птицами и искусством.

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