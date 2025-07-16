В прошлом году 9% опрошенных украинцев отмечали, что им не хватает денег даже на еду.

Украинцы оценили уровень благосостояния своих семей за последние 30 лет. По состоянию на декабрь 2024 года 34% опрошенных граждан указали, что им хватает средств на еду, но покупка одежды уже проблема.

Согласно данным исследования Киевского международного института социологии (КМИС), в конце 2024 года наибольшая доля украинских семей (35,9%) оценила, что имеет достаточно средств не только на еду, но и на определенные сбережения - например, на покупку бытовой техники. На втором месте расположились семьи (34%), которым хватает на продукты, но уже не хватает денег на одежду.

Следующие 15% респондентов сообщили, что могут позволить себе дорогие вещи, однако им все равно не хватает денег на все, что захочется. 9% семей не хватает даже на еду. Наименьшая доля лиц - 2,5% - ответили, что ни в чем себе не отказывают. Еще 3,6% опрошенных отказались отвечать.

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Динамика за 30 лет показывает, что материальное благосостояние населения было низким в 1990-х годах, после чего произошло постепенное улучшение, прерванное несколькими значительными спадами. С середины и до конца 1990-х годов только 7-14% респондентов сообщили, что могут позволить себе что-то большее, чем базовые вещи: продукты и одежда. Наибольшая доля лиц, которым не хватало даже на еду, была в 1997 году - более 55%.

С начала 2000-х годов ситуация начала улучшаться: постепенно росла доля людей, которые сообщали о финансовом комфорте. В 2007-2008 годах таких было уже 47%. Однако после мирового финансового кризиса этот показатель снизился до 37% в 2009 году.

С 2010 до начала 2014 года финансовое положение населения постепенно улучшалось. Но после 2014 года, с началом российской агрессии, произошло очередное ухудшение: доля респондентов, которые сообщили о возможности позволить себе больше, чем самое необходимое, снизилась с 47% в 2013 году до 32% в 2015 году.

Ситуация снова начала улучшаться с 2016 года. К 2021 году 57% респондентов заявили, что могут позволить себе больше, чем самое необходимое. Полномасштабное вторжение в 2022 году немного снизило этот показатель - до 53%, однако уже в 2023-2024 годах он вернулся к 59%. То есть, почти до довоенного уровня.

Аналитики отмечают, что этот показатель отражает как объективные экономические условия, так и личные ожидания и потребности.

"Тот факт, что самооценка материального благосостояния людей не ухудшилась существенно в течение первых двух лет полномасштабной войны, отражает как отсутствие резкого экономического коллапса, так и возможное изменение ожиданий: в военное время потребности людей могут стать скромнее, что делает их более склонными чувствовать удовлетворение от ограниченных ресурсов. В любом случае, эта тенденция представляется достаточно положительной, что свидетельствует о сохранении определенного оптимизма и устойчивости несмотря на продолжающуюся войну", - говорится в исследовании.

Война в Украине - что думают украинцы

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), почти половина украинцев видят Украину с разрушенной экономикой через 10 лет.

Ранее опрос показал, что в Украине впервые с 2024 года выросло количество людей, готовых терпеть войну столько, сколько это будет необходимо.

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