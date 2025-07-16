Отмечается, что средний размер пенсии составляет 6 410,17 гривни.

В Украине насчитывается 10 259 722 пенсионера. Более половины украинцев на заслуженном отдыхе получают меньше до 5 тысяч гривень, а более 10 тысяч получают почти 15%.

По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 июля размер пенсий распределяется:

до 3000 гривень - 3,7% или 380 611 человек, средняя выплата - 2 287,07 грн;

3001 - 4000 грн - 32% или 3 277 946 человек, средний размер - 3 342,60 грн;

4001 - 5000 грн - 20,5% или 2 101 408 человек, средняя пенсия - 4 509,81 грн;

5001 - 10000 грн - 29% или 2 980 310 человек, средняя пенсия - 6 858,67 грн;

более 10000 гривень - 14,8% или 1 519 447 человек, средняя пенсия - 15 809,24 грн.

Отмечается, что выплаты увеличили на 10,7% или на 621,12 гривни. Таким образом, средний размер пенсии на 1 июля составил 6 410,17 гривни.

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Пенсии в Украине - кто получает больше всего

Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что самые высокие пенсии получают судьи и прокуроры.

По его словам, максимальная пенсия судей составляет 390 тысяч гривень. В то же время замыкает условный топ-20 пенсия в 320 тысяч гривень. В среднем же судьи-пенсионеры получают 107 тысяч гривень.

Таким образом, разрыв между самой большой и минимальной (2361 грн) пенсиями в Украине составляет 156 раз.

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