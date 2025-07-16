Ультиматум на 50 дней: Россия использует 'окно' Трампа, чтобы истощить ВСУ на фронте, - AP

Темпы продвижения российских захватчиков не свидетельствуют о том, что впереди кардинальные территориальные достижения.

Президент США Дональд Трамп дал Кремлю 50 дней на то, чтобы согласиться на мирное соглашение по Украине. Если нет - Россию ждут новые масштабные санкции против энергетического сектора. Такой "мирный ультиматум" дает Москве время на продолжение наступления летом, но ситуация на фронте остается напряженной, пишет Associated Press.

"Это последний шанс для России заключить мир на приемлемых условиях", - заявил Трамп.

"Если они не пойдут на это в течение 50 дней - мы введем такие энергетические санкции, которых они еще не видели".

Кремль пытается продвинуться на Донбассе

Россия сосредоточила усилия на восточном фронте, пытаясь окружить Покровск и Константиновку. Их захват откроет путь к Краматорску, Славянску и дальше - к Днепру.

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Но украинская оборона сдерживает продвижение. Киев активно использует дроны для разведки и атак, что значительно усложняет российские действия. Украинские командиры говорят о медленном, но постоянном давлении со стороны России - без прорывов, но с большими потерями. Агентство пишет:

"Украинские командиры говорят, что масштабы и темпы российских операций свидетельствуют о том, что любые кардинальные достижения недостижимы, поскольку войска Москвы продвигаются медленно, что приводит к огромным потерям для собственных сил".

Российские блогеры признают, что Украина эффективно применяет беспилотники. Москва полагается на стратегию истощения - давление по всей линии фронта, массированные авиаудары, обстрелы инфраструктуры.

Западное оружие критически важно

В украинских войсках не скрывают раздражения из-за задержек поставок из США. Из-за этого приходится ограничивать использование боеприпасов даже во время активных боевых действий.

"Темпы российского продвижения ускоряются, и летнее наступление России, вероятно, поставит под сильное давление вооруженные силы Украины", - отметил Джек Уотлинг из Королевского института в Лондоне.

"В краткосрочной перспективе Европа способна покрыть большинство потребностей Украины - если сможет закупить критическое оружие у США", - добавил он.

Трамп поставил России 50-дневный ультиматум

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть 50 дней на достижение мирного соглашения по Украине. В противном случае Кремль столкнется с "беспрецедентными" санкциями против энергетического экспорта.

Между тем РФ пытается усилить давление на фронте, но украинское сопротивление и недостаток прогресса ставят под сомнение эффективность таких действий в установленный срок.

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