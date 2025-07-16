Зеленский: Россия боится США, я в этом уверен

Президент отметил, что Путин характерно демонстрирует осторожность именно тогда, когда в стране находятся представители США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правитель России Владимир Путин боится США. Снижение интенсивности российских обстрелов Киева во время визитов американских чиновников, в частности спецпредставителя президента США Кита Келлога, это подтверждает.

"Генерал Келлог прибыл, и две ночи подряд не было никаких массированных бомбардировок. Это очень интересный пример... даже люди уже шутят, что ему надо дать украинский паспорт", - сказал в эксклюзивном интервью для Newsmax.

Келлог прибыл в Киев вскоре после заявления Дональда Трампа о новом подходе США: поддержка Украины ракетами и системами Patriot и предупреждение о введении "очень строгих тарифов" против России, если она не остановит войну за 50 дней.

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Россия официально отказалась принимать ультиматум Трампа. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил: "Любые попытки выдвигать требования, особенно ультиматумы, являются для нас неприемлемыми".

Президент Украины подчеркнул, что Путин демонстрирует осторожность именно тогда, когда в стране находятся представители США. Зеленский отмечает:

"Он запугивает, шантажирует, создает напряжение, но не идет на полную эскалацию. Это означает одно: Путин боится Америки. Я все это время это говорил, и я также говорил президенту (Трампу - УНИАН). Так или иначе, Путин боится Америки. И я в этом уверен".

Зеленский прокомментировал и разницу в подходах президентов США относительно войны в Украине:

"Президент Трамп дает Путину шанс положить конец этой войне... Я очень хочу верить, что если Путин не сделает выводов, Трамп действительно применит мощные санкции, которые невозможно обойти, и предоставит нам настоящий оборонный щит, который защитит и Украину, и Европу. В этом разница".

Он также добавил, что Байден не смог положить конец этой войне, но выразил уверенность, что Трамп сможет это сделать.

Ультиматум Трампа - главные новости

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп поставил России четкое условие: закончить войну против Украины в течение 50 дней. Если этого не произойдет, США, по словам Трампа, введут "очень строгие тарифы" и начнут новую волну экономического давления, прежде всего в сфере энергетики и финансов. Инициатива Трампа стала частью более широкого плана перевооружения Украины, включая поставки систем Patriot и ракет нового поколения.

Трамп публично заявил, что России предоставляется "последний шанс" прекратить войну на приемлемых условиях. Несмотря на критику за отсутствие конкретных механизмов реализации этого ультиматума, сам факт политического давления со стороны Вашингтона вызвал активное обсуждение.

Зато Россия внезапно заговорила о мирных переговорах на фоне ультиматума Трампа. Кремль призывает "все стороны оказывать давление на Украину для того, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся".

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