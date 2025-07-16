Сейчас 348 прокуроров ждут решения дисциплинарной комиссии.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко инициировал направить на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) почти всех прокуроров, которые имеют статус инвалидности.

Об этом Генпрокурор сообщил на странице в Facebook. Он отметил, что под рассмотрение не попадут прокуроры, которые имеют статус:

инвалидов детства;

лица, которые понесли невосстановимые потери для здоровья;

имеют онкологические заболевания;

являются инвалидами войны.

Таких, которые подпадают под эти параметры, 136 человек.

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Генпрокурор пояснил, что не имеет полномочий единолично увольнять прокуроров, в таких случаях, как массовые получения статуса инвалидности. Сам процесс происходит на основании решения КДКП. Сейчас на решение комиссии будет направлено 348 прокуроров.

"Среди них могут быть лица, чей статус, в результате проверки, будет подтвержден. При этом, установленные факты недобропорядочности не должны ставить "крест" на авторитете всех прокуроров, которые продолжают добросовестно выполнять свою работу", - добавил Кравченко.

Инвалидность у сотрудников прокуратуры

После громких разоблачений руководителей Медико-социальных экспертных комиссий на коррупции стало известно, что у десятков сотрудников прокуратуры есть инвалидность, за которую они получают большие выплаты. В ноябре 2024 года Офис генпрокурора провел расследование, по которому обнаружил, что в органах прокуратуры всех уровней на тот момент работали 523 человека с инвалидностью.

Тогда народный депутат Инна Совсун рассказывала, что прокуроры имели "лазейку" в законодательстве еще с 2001 года, благодаря которой получали самые большие выплаты по инвалидности. Она отметила, что таких пенсий нет даже у военных.

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