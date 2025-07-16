Во многих областях пройдут дожди и снизится температура.

В Украине в ближайшие дни станет свежее. Во многих областях пройдут дожди, а столбики термометров снизятся до комофртных показателей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В этвер, 17 июля, умеренные градусы будут преобладать на западе Украины, на Сумщине, Полтавщине и даже частично на Днепропетровщине. Здесь ожидается +20...+27 градусов.

На остальной территории Украины в течение дня +27...+32 градуса, на востоке и местами на юге +32...+36 градусов.

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Кратковременные дожди с грозами, местами со шквалом и градом завтра ожидаются в хахидных областях, на Сумщине, Полтавщине, а вечером в Харьковской и Одесской областях.

В пятницу, 18 июля, в большинстве областей Украины температура уже снизится до +20...+26 градусов, даже на юге уже не будет жары, а лишь +25...+29. В Запорожской области столбики термометров покажут +33, и лишь на крайнем востоке Украины в пятницу удержится сильная жара.

Ливни, по данным Наталки Диденко, 18 июля пройдут на западе, севере, Винницкой, Черкасской и ночью в Одесской области. Южная часть и преимущественно восточная и в дальнейшем будут страдать от чрезмерно сухой погоды.

В столице 17 июля ожидается в течение дня +26...+27 градусов, без осадков.

"А вот 18-го июля готовьте зонты, таблетки от давления и головной боли, можно открывать широко окна и впускать свежий воздух, даже поискать, куда вы запихнули плед, потому что придется ночью укрываться", - предупреждает Наталка Диденко.

По ее данным, перед выходными в Киеве ожидаются ливни и снижение температуры воздуха до +20...+23 градусов.

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