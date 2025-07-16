Юрист рассказала, могут ли студентов забрать на фронт на основании прохождения БЗВП.

В Украине появится обязательная базовая общевойсковая подготовка (укр. "базова загальновійськова підготовка" - БЗВП) с 2025 года для мужчин, получающих высшее образование. Украинцы интересуются - могут ли юношу, который изучит курс, признать военнообязанным и отправить на фронт до достижения 25 лет? Все подробности о нововведениях эксклюзивно для УНИАН рассказала адвокат, юрист в юридической компании "RELIANCE" Ирина Козуненко, член Николаевской областной организации Союза юристов Украины, член Ассоциации юристов Украины.

Что входит в базовую военную подготовку

Базовая общевойсковая подготовка для студентов - это комплекс теоретических и практических знаний, которыми необходимо владеть каждому во время войны.

БЗВП будет непосредственно вводиться в новом учебном году, то есть уже с первого сентября 2025-го во всех высших учебных заведениях, начиная со второго курса у выпускников школ. Если же студенты пришли учиться в вуз после профессиональных колледжей, то у них этот предмет может быть и на первом курсе.

Базовая военная подготовка в университете будет состоять из теоретического и практического курсов. Теорию будут преподавать на базе самих учебных заведений, а практический курс будет проходить на базе учебных центров Вооруженных сил Украины. На теоретический курс отведено 90 часов, а на практику - 210.

Во время курса студентов будут учить, в частности, основам военного дела, пользованию оружием, оказанию первой медицинской помощи в условиях вооруженных конфликтов или себе, или людям, которые находятся рядом.

Для кого будет базовая военная подготовка обязательной

Теорию должны пройти все студенты, то есть курс будет обязательным и для мужчин, и для женщин.

Все студенты мужского пола перед началом обучения должны пройти военно-врачебную комиссию. Юноши, которые получат статус "годный", также будут обязаны освоить практику.

Базовая военная подготовка для женщин в практических занятиях остается добровольной. Чтобы на них попасть, студентке нужно будет стать на учет в ТЦК, пройти военно-врачебную комиссию и получить заключение о пригодности.

Если студент-мужчина, признанный годным, откажется проходить практический курс, это станет основанием для руководства заведения его отчислить.

Возможна ли мобилизация после базовой военной подготовки

Юноши и до начала прохождения курса БЗВП обязаны становиться на воинский учет. С 17 лет и до 25-ти они находятся в категории "призывники".

После прохождения полного курса базовой общевойсковой подготовки молодые люди будут принимать военную присягу, получат сертификат о прохождении БЗВП, военно-учетную специальность и перейдут в категорию "военнообязанные".

По украинскому законодательству "военнообязанные" лица подлежат мобилизации, но студенты имеют право на получение отсрочки на время обучения. Студента, который имеет отсрочку, призвать без согласия невозможно. Однако если он будет отчислен, то его могут мобилизовать даже до достижения 25 лет.

справка Ирина Козуненко Адвокат в юридической компании "Reliance". Имеет более 5 лет юридического стажа, работала в государственных органах и в органах местного самоуправления. Член Николаевской областной организации Союза юристов Украины и Ассоциации юристов Украины. Окончила Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности "Уголовная юстиция". Основные направления в работе - семейное, военное и уголовное право.

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