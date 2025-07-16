Отмечается, что чиновники рассматривают вопрос увеличения европейского бюджета.

Европейская комиссия работает над семилетним бюджетом в размере 1,717 трлн евро с 2028 года. При этом Украина в указанный период может получить 88 млрд евро.

Издание Politico пишет, что если члены Комиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен согласуют эту сумму, то это будет означать, что общие расходы вырастут до 1,23% валового национального дохода за семь лет с 2028 года по сравнению с примерно 1,1% в текущем периоде.

Согласно проекту документа, высокопоставленные чиновники достигли предварительной договоренности о выделении части средств менее развитым регионам блока. Это было ключевым требованием комиссара ЕС по вопросам сплочения и реформ Раффаэле Фитто, но детали могут измениться в ходе переговоров.

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На данный момент Комиссия намерена выделить 946 млрд евро на "социальную модель и качество жизни в Европе", что может включать региональную политику и общую сельскохозяйственную политику, которые в настоящее время составляют две трети бюджета ЕС. Кроме того, планируется выделить 522 млрд евро на "конкурентоспособность, процветание и безопасность", 190 млрд евро на "Глобальную Европу", которая включает помощь в целях развития и содействие соседним странам, и 107 млрд евро на фонд под названием "администрация", который покрывает заработную плату сотрудников ЕС.

Специальный внебюджетный фонд для Украины будет составлять 88 млрд евро в течение следующих семи лет.

Отдельно Комиссия предложит ввести три новых налога, направленных на электрические отходы, табачные изделия и компании в ЕС с оборотом более 50 миллионов евро, чтобы погасить общий долг, образовавшийся после пандемии Covid-19. Ожидается, что выплаты будут составлять от 25 до 30 миллиардов евро ежегодно, начиная с 2028 года.

Стоит отметить, что Германия выступает против увеличения бюджета, большая часть которого формируется за счет взносов 27 правительств стран ЕС.

Помощь ЕС для Украины - последние новости

Газета Financial Times писала, что Европейский Союз срочно ищет 19 млрд евро для Украины. Отмечалось, что это средства на покрытие дефицита бюджета Украины в 2026 году.

Позже стало известно, что ЕС рассматривает возможность создания фонда в размере 100 миллиардов евро для поддержки Украины. Эта сумма может стать частью предложения Евросоюза по бюджету на следующие семь лет.

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