Композитор ушел из жизни под взрывы, рассказала его супруга.

Украинский композитор Игорь Поклад, который ушел из жизни 9 июля, предсказал свою смерть. Об этом рассказала его вдова Светлана Поклад в интервью "Гордону".

"Я очень хорошо запомнила, где-то, наверное, в январе или феврале он сказал: "Это будет мое последнее лето". Я в абсолютном шоке: "Игорь, что ты такое говоришь! Как это - последнее?! Еще сколько всего надо сделать". "Нет, это мое последнее лето", - несколько раз тогда повторил. И я постоянно отталкивала его от этой мысли, а он говорит: "Ты лучше слушай, и делай как я говорю". Тогда уже составил завещание, где похоронить, попросил сделать похороны не помпезными, попросил, чтобы никто не плакал. То есть он себя запрограммировал - это факт. Не знаю, может, у таких творческих людей есть, как говорится, "третий глаз". Я бы в такое не поверила, но это реальная история, он действительно предсказал свою смерть, - поделилась она.

При этом Светлана Поклад вспомнила, как перед самой смертью мужа она почувствовала, что ему тяжело, и поставила рядом с ним церковную свечу:

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"Она горит-горит, и, как только догорела, Игорь глубоко вдохнул - и все... Мистика какая-то, знаю, но так оно было".

И в тот момент над их домом сбивали "шахеды":

"Shahed, один, второй, третий. Прямо над нами. Их начали сбивать, один вообще где-то рядом, гул был страшный. Игорь действительно ушел из жизни под взрывы".

Женщина призналась, что очень тяжело переживает утрату.

"Я вообще почти не захожу в дом. Утром выхожу, наливаю кофе, сажусь на веранде и стараюсь здесь быть аж до позднего-позднего вечера, а иногда и до полуночи. Не могу заходить в пустой дом, не могу... Собаки ходят, а я - нет… Мне все друзья предлагали: "Давай с тобой останемся, как это ты сама". Я запретила, сказала, чтобы до девятого дня меня оставили одну. Днем приходят, но ночью пусть это будет наш с Игорем дом. Я никогда не назову его "своим", это всегда будет "наш" дом. И я с Игорем разговариваю, я с ним советуюсь, я плачу, говорю: "Мне так плохо", "А сегодня мне немного лучше". Я очень чувствую его отсутствие, но вместе с тем я ощущаю и его присутствие. И от этого мне немного легче", - отметила Светлана Поклад.

Напомним, композитор, Герой Украины и лауреат Шевченковской премии Игорь Поклад ушел из жизни 9 июля в возрасте 83 лет после длительной борьбы с тяжелым недугом.

Простились с ним 11 июля. Церемония прощания состоялась в Национальной филармонии Украины в Киеве.

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