Никита Ломакин поделился пережитым опытом.

Украинский певец Никита Ломакин, который ранее заявлял о "достаточно жесткой" мобилизации в ВСУ, завершил базовую общевойсковую подготовку и поделился опытом.

Артист отметил, что этот этап был достаточно сложным для него как физически, так и морально.

"БОВП для меня завершилась. Я боялся измениться и потерять себя. И я изменился, но не потерял себя. Мне было сложно физически и морально, сложно держать свою психику в балансе. Но я все же доверился судьбе и людям", - написал Никита в своем Instagram.

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Ломакин также поблагодарил побратимов и наставников за опыт и написал об этом так:

"Мои инструкторы и побратимы говорили со мной и поддерживали, относились с пониманием к моему состоянию, потому что знали, что глубоко творческие люди слишком чувствительны. Они учили меня не воспринимать близко к сердцу вещи, которые я всю жизнь чувствовал как противоположность себе. Но ведь на нашу страну напали с оружием. И сейчас мы должны научиться защищать и защищаться с оружием в руках. Меня и моих побратимов учили выживать. Готовили к испытаниям, с которыми не герои не справятся".

Певец добавил, что получил немало навыков. В частности, он учил типы оружия и опасности, базовые тактики передвижения, стрельбу из автомата, метание гранат, разновидности мин и минную безопасность, использование естественного и неестественного укрытия, чтобы иметь шансы спастись от дронов, а также правила первой помощи при кровотечениях и проблемах с дыханием. После этих знаний, по словам Никиты, он стал лучше понимать военных.

"Теперь я имею полное понимание, почему многие военные обижаются на гражданских и почему гражданские не до конца чувствуют и понимают военных. Какие бы сложности не переживал человек в гражданской жизни, он никогда не поймет, насколько отличается жизнь военного, стоящего на защите страны. Я мечтаю, чтобы все чувствовали единство, как это было в начале полномасштабной войны. Я мечтаю, чтобы все уважали друг друга базово. Я мечтаю, чтобы враг отступил, увидев целую страну единомышленников. Я мечтаю о мире, как и все, но теперь имею полное понимание, сколько нужно отдать общих сил за то, чтобы он наступил", - подчеркнул исполнитель.

Напомним, ранее ранее мобилизованный украинский певец Никита Ломакин загремел в госпиталь из-за страха.

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