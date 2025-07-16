Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили.

В первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 7 318 легковых авто, ввезенных из Китая, что на 0,4% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества: 5 963 новых автомобилей (+12%); и 1 355 подержанных авто (-31%). Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 85%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

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BYD Song Plus - 982 единиц;

VW ID.Unyx - 830;

Honda eNS1 - 441;

Zeekr 7X - 402;

Zeekr 001 - 366.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

Zeekr 001 - 173 единиц;

Zeekr 7X - 95;

Polestar 2 - 76;

MG ZS - 68;

Tesla Model 3 - 65.

Украинский рынок авто - последние новости

В течение первого полугодия украинцы приобрели 22 тысячи подержанных авто из США. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В первом полугодии 2025 года отечественный автопарк также пополнили почти 31,8 тысячи автомобилей на электротяге. Наибольшее количество регистраций электромобилей зафиксировано во Львовской области (4 451 авто), городе Киев (3 914 авто) и Киевской области (2 719 авто).

Кроме того, в июне 2025 года в Украину ввезли более 2,4 тысячи гибридных легковушек (HEV i PHEV), что на 14% больше, чем в прошлом году

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