Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 16 июля, не изменился и составляет 41,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 49,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 гривни, а евро - по курсу 48,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 16 июля, также не изменился и составляет 49,26 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 16 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,82 гривни за доллар, то есть украинская валюта укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте Нацбанка, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,80 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 10 копеек.

Курс доллара к гривне в банках 16 июля снизился на 3 копейки и составляет 42,02 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,55 гривни за доллар.

В то же время средний курс евро к гривне снизился на 14 копеек и составляет 49,14 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,43 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: