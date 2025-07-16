Также известно, что на Приднепровском направлении за несколько дней боевых столкновений значительно увеличилось.

За село Малиновка в Запорожской области продолжались ожесточенные бои, россияне уничтожили все застройки и позиции ВСУ, но удержаться там пока не могут. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юг Владислав Волошин.

В частности его попросили прокомментировать информацию Института изучения войны о том, что впервые за долгое время враг имеет тактический успех на востоке Запорожской области, в частности у Гуляйполя, и захватил Малиновку.

Военный ответил, что термин "захват" в контексте с действиями россиян - это "громко сказано", потому что противник не захватывает, а просто уничтожает все - и населенные пункты, и позиции наши, которые там есть и т.д., пытаясь отодвинуть Силы обороны с тех или иных рубежей.

Видео дня

"Могу подтвердить, что на этом направлении продолжались довольно жестокие бои. Враг пытался атаковать, даже применяя моторизованные штурмы на мотоциклах. Он уничтожил все позиции, но удержаться в Малиновке он пока не может. Силы обороны контролируют огнем все эти позиции и этот населенный пункт - бывший населенный пункт", - сказал Волошин.

Он также отметил, что за минувшие сутки на Ореховском направлении противник пытался продвинуться в сторону Новоданиловки, однако попытка успеха не имела. Кроме того, враг несколько суток подряд пытался продвинуться к населенному пункту Каменское, где уничтожил фактически все позиции ВСУ и застройку.

Как добавил Волошин, россияне пытались заходить туда малыми группами, но удержаться пока не смогли. В то же время противник продолжает обстрелы из различных видов вооружения и наносит авиаудары.

На Приднепровском направлении (на Херсонщине), как отметил Волошин, за несколько последних дней фиксируется увеличение боевых столкновений - за прошедшую неделю их было 42, что втрое больше, чем раньше.

"Противник пытается проводить штурмовые действия, это больше напоминает разведывательно-поисковые действия по всей зоне островов. В частности он начал снова активно пытаться захватить плацдармы на таких островах как Белогрудый, Большой Потемкин, активизировался на Козульском острове, на Нестриге, Забичи", - сказал спикер.

Также враг атакует в районе Антоновских мостов, чтобы захватить определенные позиции и наносить еще больше ударов по правобережью Украины.

Ситуация в Запорожье - последние новости

Напомним, в июне стало известно, что армия РФ продвинулась в Малиновке, что в Запорожской области. По данным DeepState, россияне многочисленными группами до 7 человек проводили наступательные действия, но за первые сутки враг вклинился в серую зону и просочился в лесополосы восточнее села. Некоторые оккупанты двигались посреди поля в надежде застать Силы обороны врасплох.

В то же время руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что первая волна наступления оккупантов на Запорожье захлебнулась. По его словам, если так продолжится в течение лета, то фактически летнее наступление россиян на Запорожье будет сорвано.

"И то, что они захлебнулись в Запорожской области, понемногу приводит к тому, что эти подразделения из Запорожья перетекают в Донецкую область, и там мы увидим увеличенное давление, в первую очередь, на Новопавловском направлении, а потом, понятно что и на севере - Покровское направление, Часов Яр и т.д.", - объяснил Андрющенко.

Вас также могут заинтересовать новости: