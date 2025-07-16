За село Малиновка в Запорожской области продолжались ожесточенные бои, россияне уничтожили все застройки и позиции ВСУ, но удержаться там пока не могут. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юг Владислав Волошин.
В частности его попросили прокомментировать информацию Института изучения войны о том, что впервые за долгое время враг имеет тактический успех на востоке Запорожской области, в частности у Гуляйполя, и захватил Малиновку.
Военный ответил, что термин "захват" в контексте с действиями россиян - это "громко сказано", потому что противник не захватывает, а просто уничтожает все - и населенные пункты, и позиции наши, которые там есть и т.д., пытаясь отодвинуть Силы обороны с тех или иных рубежей.
"Могу подтвердить, что на этом направлении продолжались довольно жестокие бои. Враг пытался атаковать, даже применяя моторизованные штурмы на мотоциклах. Он уничтожил все позиции, но удержаться в Малиновке он пока не может. Силы обороны контролируют огнем все эти позиции и этот населенный пункт - бывший населенный пункт", - сказал Волошин.
Он также отметил, что за минувшие сутки на Ореховском направлении противник пытался продвинуться в сторону Новоданиловки, однако попытка успеха не имела. Кроме того, враг несколько суток подряд пытался продвинуться к населенному пункту Каменское, где уничтожил фактически все позиции ВСУ и застройку.
Как добавил Волошин, россияне пытались заходить туда малыми группами, но удержаться пока не смогли. В то же время противник продолжает обстрелы из различных видов вооружения и наносит авиаудары.
На Приднепровском направлении (на Херсонщине), как отметил Волошин, за несколько последних дней фиксируется увеличение боевых столкновений - за прошедшую неделю их было 42, что втрое больше, чем раньше.
"Противник пытается проводить штурмовые действия, это больше напоминает разведывательно-поисковые действия по всей зоне островов. В частности он начал снова активно пытаться захватить плацдармы на таких островах как Белогрудый, Большой Потемкин, активизировался на Козульском острове, на Нестриге, Забичи", - сказал спикер.
Также враг атакует в районе Антоновских мостов, чтобы захватить определенные позиции и наносить еще больше ударов по правобережью Украины.
Ситуация в Запорожье - последние новости
Напомним, в июне стало известно, что армия РФ продвинулась в Малиновке, что в Запорожской области. По данным DeepState, россияне многочисленными группами до 7 человек проводили наступательные действия, но за первые сутки враг вклинился в серую зону и просочился в лесополосы восточнее села. Некоторые оккупанты двигались посреди поля в надежде застать Силы обороны врасплох.
В то же время руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что первая волна наступления оккупантов на Запорожье захлебнулась. По его словам, если так продолжится в течение лета, то фактически летнее наступление россиян на Запорожье будет сорвано.
"И то, что они захлебнулись в Запорожской области, понемногу приводит к тому, что эти подразделения из Запорожья перетекают в Донецкую область, и там мы увидим увеличенное давление, в первую очередь, на Новопавловском направлении, а потом, понятно что и на севере - Покровское направление, Часов Яр и т.д.", - объяснил Андрющенко.