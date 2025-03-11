Уникальное насекомое: биолог рассказал о самом большом наземном животном Антарктиды

Антарктическая мошка живет всего два года и достигает в длину до 6 миллиметров.

Антарктида не приспособлена для жизни. Внутренние районы континента представляют собой огромную замерзшую пустошь, где температура может опускаться ниже -40°C. Почти все живые существа в этом регионе зависят от окружающего океана, за исключением одного крошечного насекомого - антарктической мошки (Belgica antarctica).

Об этом рассказал эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для издания Forbes.

Он отметил, что при длине всего от 2 до 6 миллиметров антарктическая мошка является самым крупным наземным животным в Антарктиде. Также это единственное эндемичное насекомое.

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По словам биолога, антарктическая мошка обладает целым арсеналом биологических адаптаций, которые позволяют ей выживать в одной из самых экстремальных сред на Земле. Тем не менее с изменением климата те самые адаптации, которые тысячелетиями поддерживали жизнь этого насекомого, могут обернуться против него.

Трэверс подчеркнул, что антарктическая мошка не является обычным насекомым. У нее нет крыльев, из-за чего она устойчива к сильным ветрам.

Большую часть своей двухлетней жизни антарктическая мошка проводит в виде личинки, зарываясь в мох, водоросли и разлагающиеся органические вещества на Антарктическом полуострове и близлежащих островах. Только во время короткого антарктического лета она становится взрослой особью, которая живет всего 7-10 дней, прежде чем спариться и отложить яйца, поделился биолог.

Трэверс добавил, что у взрослой антарктической мошки нет функциональных ротовых органов. Это насекомое не может есть и пить. Ее единствонной целью является размножение.

Чтобы выжить в Антарктиде, антарктической мошке приходится бороться с отрицательными температурами, высыханием и высокой ультрафиолетовой радиацией. За миллионы лет она выработала одни из самых экстремальных физиологических адаптаций, объяснил биолог.

В то время, как другие насекомые не допускают образования льда в своем теле, антарктическая мошка специально позволяет себе "замерзнуть". В ее теле накапливаются криопротекторы, такие как трегалоза, глюкоза и эритрит, которые препятствуют образованию кристаллов льда внутри клеток. В то время как внешние ткани могут замерзнуть, внутренние органы остаются невредимыми, добавил Трэверс.

Согласно исследованию, опубликованному в 2011 году в журнале Journal of Experimental Biology, антарктическая мошка может пережить температуру до -15°C, прежде чем ей будет нанесен необратимый ущерб. Это насекомое способно терять до 70% воды и впадать в состояние условной анимации. Это процесс предотвращает образование льда внутри тела.

Также биолог рассказал, что антарктическая мошка имеет одни из самых маленьких геномов среди известных насекомых. Ее ДНК состоит всего из 99 миллионов пар оснований и сведена к самому необходимому.

Биолог предупредил, что сейчас антарктическая мошка сталкивается с угрозой существования. Изменения климата привели к тому, что ее личинки выживают гораздо реже, чем раньше. Трэверс считает, что это связано с более теплыми зимами.

Биолог поделился, что изучение адаптации антарктической мошки может привести к прорыву в криоконсервации, медицине и даже астробиологии. Тем не менее пока неизвестно, продолжит ли процветать этот вид или он исчезнет через несколько лет.

Антарктида - другие новости

Ранее ученые обнаружили окаменелости предка гуся, который жил в Антарктиде 69 миллионов лет назад. Исследователи некоторое время сомневались в том, что Vegavis является родственником гусей и уток.

Кроме того, ученые выяснили, что ледяной щит Антарктиды соскальзывает в океан из-за скрытых рек пресной воды. Новая компьютерная модель лучше показала процесс, о котором ученые и так уже знали.

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