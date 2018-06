В Apple пообещали бесплатно заменить погнутые iPhone 6 - СМИ

Компания Apple пообещала по гарантии бесплатно заменить iPhone 6 и iPhone 6 Plus, у которых погнулись корпуса. Об этом изданию The Next Web сообщили сотрудники компании, передает Дождь.

По данным издания, для того, чтобы бесплатно заменить погнувшийся смартфон на новый, владелец должен будет доказать, что iPhone повредился из-за непреднамеренного давления.

«Решение о замене iPhone 6 зависит от специалистов технического отдела Genius. Существует тест Visual Mechanical Inspection, который должны пройти устройства. Если тест будет пройден, то устройство бесплатно заменят по гарантии. Если нет — замена будет выполнена на коммерческой основе», — рассказали в Apple. При этом представители компании не уточнили, из чего будет состоять визуальная экспертиза.

Как сообщает Slon.ru, ранее владельцы iPhone 6 и iPhone 6 Plus начали выкладывать в социальные сети фотографии с погнутыми смартфонами, утверждая, что их алюминиевый корпус слишком тонкий и может погнуться после носки смартфона в кармане. В компании Apple эту информацию пока не прокомментировали.