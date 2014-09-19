У магазинов Apple выстраиваются очереди желающих купить новый iPhone 6 (фото)

Об этом сообщается на сайте Apple, передает Lenta.ru. Устройства поступят в продажу в магазинах Apple Store и авторизованных реселлеров в США, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Гонконге, Японии, Пуэрто-Рико, Сингапуре и Великобритании.

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По данным СМИ, традиционные очереди уже выстроились у флагманских магазинов Apple в Нью-Йорке, Лондоне, Сиднее и Сингапуре.

В этих странах покупатели могли оформить предзаказ на новые iPhone с 12 сентября. По данным Apple, за первые сутки в сумме на новые смартфоны было оформлено 4 млн заказов, что стало рекордом для компании.

В США iPhone 6 стоит от $199 с контрактом и от $649 долларов без контракта, iPhone 6 Plus - от $299 с контрактом и от $749 без контракта сотового оператора.

Следующая волна продаж смартфонов еще в 20 странах начнется 26 сентября.

Кроме увеличения размера экрана, смартфоны тоньше предшественника, оснащены процессором A8, который на 25% производительнее, чем у iPhone 5S, а также работают без подзарядки дольше предыдущей модели. Как и прошлое поколение, iPhone выйдет в трех цветах - золотистом, серебристом и темно-сером, корпус выполнен из алюминия с пластиковыми вставками. Однако Apple отказалась от 32-гигабайтной версии, и вместо нее впервые представила 128-гигабайтный iPhone.