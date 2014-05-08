Ночью 9 мая на Землю упадет военный спутник СССР

Обломки советского военного спутника "Космос-1242", летающего вокруг Земли на протяжении 23 лет, сгорят в атмосфере над Тихим океаном ночью 9 мая. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель Войск воздушно-космической обороны полковник Алексей Золотухин.

"Специалисты Главного центра разведки космической обстановки Войск ВКО непрерывно мониторят изменение параметров орбиты фрагментов космического аппарата "Космос-1242". По состоянию на 8 мая объект находится на околоземной орбите с параметрами: период обращения - 87 минут, наклонение - 81 градус, высота апогея - 190 км, высота перигея - 167 км", - уточнил он.

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По прогнозу Центра, обломки "Космоса-1242" сойдут с орбиты над акваторией Тихого океана в 01:51 мск 9 мая. "Окончательное время и место падения фрагментов аппарата "Космос-1242" могут изменяться под воздействием внешних факторов", - отметил Золотухин.

Советский космический аппарат "Космос-1242" был запущен 27 января 1981 года с космодрома Плесецк с ракетой- носителем "Восток-2М". Срок активного существования космического аппарата на орбите завершился 15 мая 1982 года.