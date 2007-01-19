Китайские военные сбили спутник баллистической ракетой

Успешное испытание Китаем в космосе баллистической ракеты среднего радиуса действия свидетельствует о наличии у КНР развитых технологий, отмечают японские эксперты. Ракета 11 января сбила устаревший китайский метеорологический спутник.

"Сблизиться со спутником, удаленным на 850 километров, и попасть в него - это подразумевает наличие достаточно развитых технологий", - заметил в интервью японским СМИ специалист по ракетостроению того же НИИ Мамору Эндо (Mamoru Endo). Он напомнил, что Япония пыталась провести эскперимент по разведению двух частей запущенного на орбиту спутника и их повторного сведения, однако неудачно.

Эксперт японского научно-исследовательского института при Агентстве по аэрокосмическим исследованиям Ясунори Матогава (Yasunori Matogawa) сравнивает это с упрощенной системой противоракетной обороны.

"Сбить ракетой запущенную ракету чрезвычайно сложно, однако попасть с земли в уже находящийся на орбите космический объект технически вполне возможно", - сказал эксперт.

"Принцип здесь более-менее тот же, что и при запуске спутника на орбиту с помощью ракеты, тем более, что спутник это свой и величина орбиты хорошо известна", - считает он.

Китайским военным удалось сбить спутник лишь с четвертой попытки. Тем не менее, по мнению военных экспертов, испытание демонстрирует потенциальную угрозу для спутников-шпионов США, которые размещены на орбите той же высоты, что и китайские космические аппараты слежения за погодой.

Спутники, которые находятся в зоне досягаемости китайских ракет, крайне важны для США - это военные спутники связи, GPS-спутники, данные с которых используются в так называемых "умных бомбах", в войсках и разведке. Испытания китайской ракеты показали принципиальную уязвимость этих спутников.

В пятницу правительство Японии выразило обеспокоенность проведенным КНР испытанием космической ракеты-перехватчика и потребовало объяснений.

Отсутствие "прозрачности" в китайской военной программе "вызывает обеспокоенность и настороженность в дальневосточном регионе и у многих стран мира", сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ясухиса Сиодзаки (Yasuhisa Shiozaki). По его убеждению, "проведенное испытание крайне опасно как с точки зрения мирного использования космоса, так и с точки зрения безопасности вообще".

Как сообщил на отдельной пресс-конференции глава японского внешнеполитического ведомства Таро Асо (Taro Aso), "китайская сторона сообщила, что приняла к сведению японскую обеспокоенность и заверила, что все ее действия укладываются в рамки программы мирного освоения космоса".

Бывший начальник управления международного военного сотрудничества Минобороны России, генерал-полковник Леонид Ивашов считает, что Китай использовал для создания противоспутникого оружия российские разработки. "Я думаю, что китайцы взяли за основу нашу советскую систему ИС-1 (истребитель спутников), модернизировали и провели испытание", - сказал Ивашов.

"В Советском Союзе такая система называлась ИС-1 (истребитель спутников). Она была разработана на основе нашей мощной ракеты Р-36, стоящей до сих пор на вооружении, и боеголовки, которая после вывода на орбиту уничтожала спутник противника", - сказал Ивашов, который сейчас является вице-президентом Академии геополитических наук.

РИА "Новости"