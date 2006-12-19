Mitsubishi готовит мировую премьеру новой разработки (фото)

Концепт носит имя Prototype X

На Североамериканском автосалоне в Детройте состоится мировая премьера новой разработки Mitsubishi Motors – концепта Prototype X. Этот автомобиль представляет собой мощный полноприводный спортивный седан, на базе которого будет разрабатываться Lancer Evolution следующего поколения. Концепт оборудован разработанной Mitsubishi системой полного привода S-AWC (Super All-Wheel Control), новым турбированным двигателем MIVEC и спортивной 6-ступенчатой механической коробкой передач. Помимо Prototype X, Mitsubishi представит на Детройтском мотор-шоу американскую версию компактного спортивного седана Lancer, новый Outlander и пикап Raider. Autonewsru

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