Mitsubishi представит новый Lancer (фото)

Компания Mitsubishi Motors распространила первые официальные фотографии нового поколения седана Mitsubishi Lancer. Напомним, что мировой дебют этой новинки состоится в самом начале 2007 года в рамках автошоу в Детройте. Тогда же представители японской марки обещали распространить всю техническую информацию о новом автомобиле.

Пока же известно, что в основе нового Mitsubishi Lancer лежит платформа, позаимствованная у последнего поколения кроссовера Outlander. Новинка стала длиннее, шире и чуть выше своего предшественника, и получила полностью новый дизайн кузова. Теперь Lancer выглядит более агрессивно за счет узких фар головного света и оригинальной решетки радиатора. Кроме того, "спортивные" версии новинки получат также оригинальный обвес кузова с новым передним бампером, накладками на пороги, большие колеса и спойлер на кромке багажника.

Как ожидается, в США базовая версия Lancer нового поколения будет оснащаться двухлитровым бензиновым мотором мощностью 152 лошадиные силы. Комплектоваться такой мотор будет либо пятиступенчатой механической коробкой передач, либо бесступенчатым вариатором, который может имитировать работу шестиступенчатой секвентальной КПП. Кроме того, шасси нового седана позволяет устанавливать на него систему полного привода, однако точные сроки появления такой модификации пока не сообщаются.

Лента.ру