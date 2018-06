Психологи выяснили, почему люди доверяют незнакомцам

Во время экспериментов у людей были задействованы одни и те же области мозга.

Команда психологов из Нью-Йоркского университета выяснила, что люди доверяют или не доверяют незнакомцам в зависимости от их сходства с уже знакомыми людьми.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает газета.ру.

В первой части исследования 91 доброволец должен был решить, кому из гипотетических партнеров, представленных в эксперименте фотографиями, он доверил бы свои деньги. По условиям эксперимента, переданная партнеру сумма увеличивалась в четыре раза, и партнер мог разделить ее с участником, либо присвоить все деньги себе. Один из партнеров делился деньгами в 93% случаев, другой - в 60% и третий - лишь в 7%.

Во второй части участники получали три якобы новых фотографии предполагаемых партнеров. На самом деле, это были те же фото, но измененные с помощью компьютерной графики. И снова участники эксперимента должны были выбрать, кому из партнеров доверить деньги. Они оказались более склонны доверять партнеру, имеющему сходство с тем, который на предыдущем этапе честно разделил с ними возросшую сумму. Партнеру, похожему на того, который оставил все деньги себе, участники доверяли деньги реже всего.

Также ученые проанализировали активность мозга участников во время эксперимента. И в первой, и во второй его части были задействованы одни и те же области, в частности, миндалевидное тело, играющее важную роль в принятии решений и эмоциональных реакциях.

"Как собака Павлова, у которой при звуке звонка начинается слюноотделение, аналогично реагирует и на другие похожие звуки, так и мы используем информацию о моральных качествах определенных людей, чтобы делать выводы о похожих на них незнакомцах", - заключают авторы работы.