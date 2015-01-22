Из-за редкой аномалии американка лишена чувства страха

Однажды ее сильно избили, но и тогда женщина не испугалась. А при встрече с ядовитой змеей ей приходится сдерживаться, чтобы не дотронуться до нее из чистого любопытства, рассказывает meddaily.ru по информации The Daily Mail.

Читайте такжеВ присутствии мужа женщина острее чувствует боль

Данный случай исследовали сотрудники Университета Айовы. При опросе выяснилось, что женщина даже не представляет, что такое страх. Она не помнит случаи, когда она бы пугалась за исключением одного происшествия в детстве. У нее проявились симптомы редкого заболевания Урбаха-Вите, от которого лекарства нет. Из-за этого расстройства часть мозга отвердевает и происходит разрушение тканей миндалевидного тела. К внешним симптомам заболевания относятся: хриплый голос, рубцы на коже, папулы вокруг век.

Также в мозге накапливается кальций, вызывающий отвердевание. В итоге чувство страха пропадает, ведь миндалевидное тело не работает нормально. Обычно в опасных ситуациях эта зона посылает телу определенные сигналы. В результате учащается сердцебиение, ладони потеют. В случае, описываемом выше, женщина ничего не боится, но может распознавать выражения испуга у других.

При этом она испытывает радость, грусть, гнев и прочие эмоции. Кстати, ученым удалось один раз вызвать у нее чувство страха, заставив ее вдохнуть углекислый газ (его миндалевидное тело распознает как признак удушения). Хотя эта реакция и была непредсказуемой. В мире известно лишь о 400 подобных случаев. И лекарств от заболевания нет.