Белок из слюны обезболивает в 6 раз лучше морфина

В человеческом теле естественным путем вырабатывается вещество, облегчающее боль в шесть раз эффективнее морфина. Сотрудникам Университета Пастера (Франция) удалось выделить из слюны человека белок под названием опиорфин (opiorphin) и доказать его болеутоляющие свойства в опытах на животных.

Отчет об исследовании опубликован в Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе эксперимента ученые вводили опиорфин крысам, страдавшим либо от хронической боли вызванной химическими веществами, либо от острой боли после механических повреждений. Введение нового вещества в расчете 1 миллиграмм на килограмм массы тела полностью избавляло животных от боли. Аналогичного эффекта удавалось достичь только после применения в 6 раз большей дозы морфина.

Точный механизм действия опиорфина остается неизвестным, однако известно, что это вещество способно замедлить распад в организме энкефалинов – морфиноподобных нейропептидов, контролирующих реакцию центральной нервной системы на болевые импульсы.

Координатор исследовательского проекта профессор Катрин Ружо (Catherine Rougeot) не исключает, что дальнейшее изучение роли опиорфина в организме человека со временем приведет к созданию нового класса мощных обезболивающих препаратов.

Комментируя для BBC исследование французских коллег, английский нейробиолог Джон Вуд назвал открытие обезболивающего белка в слюне человека весьма интересным. По словам Вуда, ранее соединения, замедляющие распад энкефалинов, были обнаружены в слюне коров и крыс.

В то же время попытки создания действующих по тому же принципу лекарств не увенчались успехом, не удалось установить также, действительно ли данные белки участвуют в контроле болевых ощущений в организме млекопитающих. Таким образом, клиническое значение данного исследования остается неподтвержденным, полагает британский ученый.

Медновости.ру