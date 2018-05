"Жизнь на самом дне": ученые приблизились к открытию еще одной тайны неизведанных глубин

Нидерландские ученые нашли свидетельства жизни на ранее неизвестной глубине, намного глубже самой глубокой точки океана.

О своем открытии они рассказали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Исследователи провели химический анализ фрагментов камня, взятых со дна подводного грязевого вулкана Чаморро, расположенного в Тихом океане, неподалеку от Марианской впадины, пишет "Газета.Ru".

Исследование 46 образцов выявило наличие в них следов жизнедеятельности бактерий, в том числе углеводороды, липиды и аминокислоты.

Это нельзя назвать прямым доказательством жизни, но за неимением других версий команда полагает, что грязевые вулканы могли поднять наверх то, что осталось от форм жизни, некогда существовавшей на такой глубине, которую пока никто не исследовал.