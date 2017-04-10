Японские ученые хотят впервые в истории просверлить земную кору насквозь и добраться до мантии

Ученые из Японского агентства морских геологических наук и технологий (JAMSTEC) объявили на этой неделе о планах впервые в истории дойти буром до конца земной коры и достичь мантии.

Как сообщает издание Gizmodo со ссылкой на CNN, исследователи говорят, что они будут использовать буровое судно Chikyu для достижения своей цели. Корабль способен к бурению в три раза глубже, чем установки, которые ранее пытались и не смогли пробурить земную кору. Исследователи планируют углубить сверло на 2,5 мили ниже поверхности океана и затем просверлить 3,7 миль земной коры, чтобы, наконец, собрать образцы мантии.

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Ученые планируют начать предварительное исследование для определение мест бурения у берегов Гавайских островов в сентябре. Ученый с JAMSTEC сообщил CNN, что 2030 год – последняя дата начала бурения. Места, рядом с Коста-Рикой и у побережья Мексики также рассматриваются в качестве потенциальных мест бурения.

Исследователи надеются, что, изучая мантию, они смогут разработать более совершенную систему для прогнозирования землетрясений. Кроме того, они хотят лучше понять границу между земной корой и мантией, а также получить представление об истории нашей планеты.

История людей, которые пытаются добраться до мантии Земли, насчитывает более 50 лет. За все это время, ученым никогда не удавалось пробурить кору насквозь.