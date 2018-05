В Китае заблокированы Викиновости

В Китае заблокирован доступ к китайской версии новостного сайта Wikinews. Англоязычной версии ресурса блокировка не коснулась. Об этом сообщает Wikinews.

О блокировке китайской версии Wikinews стало известно от пользователей микроблогерского сервиса Twitter. Они сообщили, что доступ к сайту заблокирован на всей материковой части Китая.

Часть пользователей сообщили о блокировке ресурса в фонд Wikimedia Foundation, занимающийся развитием онлайновой энциклопедии Wikipedia и сопутствующих проектов, в частности, Wikinews. По словам этих пользователей, доступ к Wikinews заблокирован в крупных городах Китая, например, в Пекине.

Администрация Wikinews обратилась за разъяснением причин блокировки ресурса к китайскому правительству.

Отметим, что в Китае различные онлайновые ресурсы блокируются регулярно. Например, в середине марта 2008 года китайское правительство заблокировало видеохостинг YouTube. В декабре 2008 года жителей Китая лишили доступа к сайтам BBC, Voice of America, Asiaweek и газеты The New York Times. Кроме того, под запрет неоднократно попадали такие ресурсы, как Wikipedia и Flickr.

Лента.ру