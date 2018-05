В сети Саудовской Аравии неожиданно полюбили геев - СМИ

На это обратило внимание издание The Independent.

С помощью хештега жители страны надеются поддержать представителей ЛГБТ-сообщества, притесняемых в государстве. В рамках акции пользователи публикуют картинки, которые иллюстрируют, что все люди равны независимо от гендерной идентичности.

Саудовская Аравия входит в число стран, где однополые отношения могут наказываться смертной казнью. В исламе многие формы сексуального поведения считаются недопустимыми, а нормы шариата предусматривают жесткие наказания за отступление от правил.

#احب_المثليين_ولست_منهم

I'm so proud of y'all , And proud that I can see this tag is trending in The biggest HOMOPHOBIC KINGDOM ❤️ — عبد الصمد ، xoxo (@6Abdulellah9) February 3, 2017