Audi представила свой новый суперкупе R8 (6 фото)

Audi распространила первые официальные фотографии своего нового суперкупе R8. Этот полностью алюминиевый автомобиль будет оснащаться мотором V8 объемом 4,2 л. мощностью 420 л.с. (ожидается, что позже появится и агрегат V10 объемом 5,0 л. мощностью около 500 л.с. от Lamborghini Gallardo). Благодаря двигателю Audi R8 разгоняется от 0 до 100 км/час за 4,6 сек., а максимальная скорость автомобиля составляет 300 км/час (для R8 решили не вводить ограничения скорости на уровне 250 км/час).

Объявлена и цена – Audi R8 будет стоить 146 800 евро.

Обозреватель

Фото с сайта leftlanenews.com