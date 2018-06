Планируете ли вы обновить свой телефон после презентации нового iPhone 7? - опрос УНИАН

По этому поводу УНИАН решил спросить у своих читателей: планируете ли вы обновить свой телефон после презентации нового iPhone 7?

В этом году Apple оформила приглашение фразой «Увидимся седьмого» (See you on the 7th). Фанаты считают, что сама дата презентации — намек на появление iPhone 7. Кроме того, ряд аналитиков настаивают, что размытый логотип яблока на заднем плане свидетельствует о том, что значительные улучшения получит камера: в частности - ночная съемка.

Ожидается, что внешний вид iPhone 7 не претерпит радикальных изменений по сравнению с iPhone 6 и iPhone 6s. Но в то же время аналитики дают прогнозы о том, что устройство может лишиться кнопки (в прямом смысле этого слова) Home, а также аудиовыхода.

Традиционно начальная часть выступления Тима Кука будет посвящена экономическим успехам Apple, и нет сомнений, что в основном презентация будет посвящена именно iPhone 7 и, возможно, Apple Watch 2.

Онлайн-трансляция презентации Apple, которая начнется в 20:00 по киевскому времени, будет доступна на УНИАН.