Биологи: дальние перелеты влияют на количество нейронов в мозге птицы

С полным текстом исследованияможно ознакомиться в журнале Scientific Reports, передает Газета.ру.

Ученые исследовали путь горлиц (птиц семейства голубиных) и тростниковых певчих птиц от Африки до Ближнего Востока или Европы. В случае обоих видов исследователи обнаружили, что доля новых нейронов увеличивалась в соответствии с дальностью их перелета.

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Ученые поймали 12 горлиц и шесть тростниковых певчих в Иорданской рифтовой долине в Израиле. Интересно, что исследователи определили дальность полета по изотопам различных веществ на перьях птиц — по известным значениям изотопов углерода и водорода, обнаруженным в воде, почве и растениях, можно определить, в какой географической зоне они попали на птицу. Затем эти расстояния сравнивали с количеством новых нейронов, обнаруженных в головном мозге птиц, — для этого еще до перелета ученые окрашивали определенные клетки мозга птиц в разные цвета. Исследователи обнаружили, что оба вида показывают тенденцию к увеличению нейронов в соответствии с миграционным расстоянием и что различные участки мозга претерпевают изменения.

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Один из авторов работы Ури Ролл комментирует: «Эти предварительные данные свидетельствуют о новом направлении в исследованиях. То, что мы, люди, делаем в течение дня, может фактически сделать нас более «умными», то есть наша повседневная деятельность может фактически определять наш умственный потенциал в будущем». Это заключение можно сделать исходя из сходства вещества головного мозга млекопитающих и птиц.