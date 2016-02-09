NASA опубликовало новый снимок Тефии и колец Сатурна

Как сообщается на сайте NASA, на первый взгляд может показаться, что Тефия располагается между кольцами Сатурна, но на самом деле это является иллюзией, передает ZN.UA. Кольца располагаются только сверху, а полосы внизу изображения – всего лишь тень, которую они бросают на планету.Тефия, диаметром 1062 км, состоит в основном из водного льда, на ней были также обнаружены следы аммиачного и метанового льда.

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Изображение было получено 23 ноября 2015 года на расстоянии 60 тыс. км до поверхности Тефии.

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более $3 млрд, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана. Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини). Cassini-Huygens - одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков в разных атмосферных условиях и спектре цвета.