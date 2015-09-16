NASA показало снимок темной стороны Сатурна

О фотографии, сделанной автоматической межпланетной станцией Cassini, сообщается на сайте агентства, передает Лента.ру.

Тефия на снимке NASA заметна в виде точки в левом нижнем углу под плоскостью колец планеты. Для лучшего восприятия яркость точки, изображающей спутник, увеличена в три раза. На снимке также виден шестиугольник Сатурна — гигантский гексагон (устойчивое атмосферное образование характерной формы, расположенное на северном полюсе планеты и не имеющее общепризнанного научного объяснения).

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Снимок получен 15 января 2015 года при помощи широкоугольной камеры Cassini со спектральным фильтром, пропускающим преимущественно инфракрасные волны (длиной около 752 нанометров), когда станция находилась на расстоянии 2,4 миллиона километров от Сатурна. Масштаб изображения равняется 141 километру на пиксель.

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Ранее УНИАН сообщал, что автоматической межпланетной станции Cassini удалось сделать на орбите Сатурна фотографию тройки его полумесяцев — Титана (имеющего 5150 километров в поперечнике), Мимаса (396 километров) и Реи (1527 километров).