Снимки Сатурна за 11 лет соединили в видеоролик

19:21, 23 ноября 2015
Наука и IT
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Издание The Wall Street Journal смонтировало в один фильм все фотографии Сатурна и его спутников, снятые космической станцией Cassini. 

кадр з видео

В ролик, размещенный на сайте издания, вошли все 341 805 снимков, сделанных Cassini с 6 февраля 2004 года по 15 сентября этого года, передает Lenta.ru. Издание отмечает, что зритель легко может узнать, что происходило на планете в любой из значимых для нее дней этого периода. Даже при ускоренном показе изображений продолжительность ролика составила 3 часа 48 минут.

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Черно-белое видео, смонтированное из отдельных снимков, по своей эстетике напоминает авангардное кино 1910-1920-х годов. На сайте издания также выложены отдельные ролики, посвященные наиболее известным спутникам планеты: Энцеладу, Мимасу, Тетис и Рее.

Миссия Cassini-Huygens является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Основная цель - исследование Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты, Титана. 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде был запущен автоматический космический корабль. 1 июля 2004 года он вышел на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника отделился зонд Huygens, который 14 января 2005 года высадился на поверхности Титана.

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