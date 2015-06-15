Airbus создаст 900 низкоорбитальных спутников, чтобы обеспечить интернет-доступ в любой точке мира
18:39, 15 июня 2015Наука и IT
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Европейский аэрокосмический гигант Airbus обеспечил себе контракт на создание самой крупной космической сети в мире.
REUTERS
Концерн должен будет произвести 900 малых орбитальных спутников для компании OneWeb, которая занимается предоставлением услуг доступа в интернет в труднодоступных районах, передает Русская служба Би-Би-Си.
Как сообщает корреспондент Би-би-си, предприятиям Airbus придется работать в неслыханном прежде темпе и монтировать по одному спутнику каждые несколько дней.
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Он назвал проект OneWeb беспрецедентно амбициозным и дорогостоящим. Его цель состоит в том, чтобы обеспечить телефонную связь и доступ в интернет в любой точке мира.
Однако, добавляет корреспондент предыдущие подобные проекты лопнули из-за крайне высокой стоимости.
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