Airbus создаст 900 низкоорбитальных спутников, чтобы обеспечить интернет-доступ в любой точке мира

Концерн должен будет произвести 900 малых орбитальных спутников для компании OneWeb, которая занимается предоставлением услуг доступа в интернет в труднодоступных районах, передает Русская служба Би-Би-Си.

Как сообщает корреспондент Би-би-си, предприятиям Airbus придется работать в неслыханном прежде темпе и монтировать по одному спутнику каждые несколько дней.

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Он назвал проект OneWeb беспрецедентно амбициозным и дорогостоящим. Его цель состоит в том, чтобы обеспечить телефонную связь и доступ в интернет в любой точке мира.

Однако, добавляет корреспондент предыдущие подобные проекты лопнули из-за крайне высокой стоимости.