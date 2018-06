Всемирной паутине сегодня исполнилось 25 лет

О публикации гипертекстового проекта в 1990 году сообщается на сайте организации WorldWideWeb, передает Lenta.ru. Ученый из ЦЕРН Тим Бернерс-Ли представил научному институту 12 ноября 1990 года "гипертекстовый проект" World Wide Web, который позволял обмениваться информацией между сотрудниками организации, используя механизм гиперссылок в документах.

Гипертекстовая технология WWW стала настолько популярной, что ее часто путают с самой всемирной сетью. Однако связаться с компьютерами в глобальной сети можно было и до появления WWW, но ее использование сделало возможным применение интернета неподготовленными пользователями: ходить по гиперссылкам проще использования терминальных программ, в которых действия отдаются командами.

Первый браузер (он изначально носил имя WorldWideWeb, но позднее во избежание путаницы был переименован в Nexus) был неприхотлив и работал даже на самых дешевых компьютерах. Принципы, заложенные 25 лет назад, претерпели небольшие изменения. Например, пользователи современных браузеров не могут редактировать и изменять контент исходных веб-страниц, как это делалось на самой заре интернета.

Первое программное обеспечение для интернета было разработано Тимом Беренсом-Ли на весьма оригинальном компьютере NeXT, который производился с 1988 по 1990 год одноименной компанией, основанной Стивом Джобсом. Хотя этот ПК во многом опередил свое время, коммерческого успеха он не достиг. Стоил этот компьютер, неформально называвшийся просто кубом (The Cube), $6,5 тыс. Когда Джобс вернулся в Apple, американская компания купила и его компанию NeXT. Хотя выпуск одноименных аппаратов прекратился, технологии, заложенные в них, в дальнейшем использовались при создании компьютеров Apple.

По итогам 2014 года в мире насчитывается 2,8 млрд интернет-пользователей - это 39% населения планеты. Для сравнения: в 1995 году этот показатель оценивался в 35 млн человек (0,6%). Причем в прошлом году высокую долю проникновения интернета заняла Азия с 28%. Следом идут США (19%), остальные страны (21%) и Европа (10%). В то время как в середине 90-х более половины процентов этого показателя было у США (61%). Из 5,2 млрд человек, пользующихся мобильными телефонами, 60% имеют смартфоны - они все являются потенциальными пользователями интернета.