Православный праздник сегодня в народе имеет еще одно название - Феодосья Колосятница.

29 мая по новоцерковному календарю православные верующие празднуют один из двенадцати больших праздников - Вознесение Господне. Также в этот день чтут память преподобной девы Феодосии Константинопольской, которая жила в VIII веке. Об обычаях дня, его основных запретах, погодных приметах, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в материале.

Какой праздник сегодня церковный по новому стилю

29 мая почитают преподобную Феодосию Константинопольскую, заступившуюся за православную святыню и поплатившуюся за это жизнью.

По преданию, Феодосия была родом из Константинополя, родилась в богатой семье, но после смерти родителей ушла в городской монастырь. Когда к власти пришел император-иконоборец Лев III Исавр, то в стране стали повсеместно уничтожать иконы. Пришли императорские воины и к вратам у императорского дворца, чтобы снять икону Спасителя, которая висела там в течение 400 лет.

Видео дня

Но Феодосия вместе с другими инокинями помешала им это сделать и опрокинула лестницу. Узнав об этом, император приказал убить монахинь, а Феодосию отправили в заключение, где она и умерла. Известно, что на том месте, где была похоронена святая, люди исцелялись от болезней.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по староцерковному календарю

В этот день по юлианскому стилю чествуют преподобного Феодора Освященного - ранее мы рассказывали историю святого и чем он прославился.

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29 мая и в новом, и в старом церковном календаре большой праздник - Вознесение Господне. Его дата одинакова, так как не имеет постоянного дня празднования, а зависит от Пасхи. Подробнее о том, как отмечать Вознесение Господне, мы также уже рассказывали.

О чем молиться в день Вознесения и чего нельзя делать сегодня

В великий праздник верующие люди по обычаю идут в церковь, где проходят торжественные богослужения. В молитвах к Господу просят здоровья, мира, Божьей благодати и благословения. Считается, что в день Вознесения "открывается" небо, поэтому все молитвы людей будут услышаны.

Сегодня также принято собираться за столом всей семьей - пиршеств не устраивают, но и поста нет, поэтому готовят мясные и рыбные блюда.

В народе замечено, что в это время начинает колоситься рожь, поэтому день прозвали Феодосья Колосятница. Кстати, по тому, как она цветет, в старину гадали о цене хлеба. Если начинает цвести снизу - хлеб будет дешевым, сверху - дорогим, посередине - цена будет средней.

Среди запретов дня - нельзя ни в коем случае ругаться и устраивать склоки, сплетничать, унывать, заниматься уборкой, работать на земле. И, хотя в церкви, прямого запрета на работу нет, все же считается, что день нужно посвятить духовному. Не следует отказывать в помощи тем, кому она нужна.

По народным приметам на Вознесение категорически не советуют начинать новые дела (это нужно делать на Троицу), поминать умерших и идти на кладбище (для этого будет Троицкая суббота), а также одалживать из дома хлеб, деньги, соль и что-либо другое (это нельзя делать и в любой другой большой праздник) - отдашь удачу и благополучие.

Приметы на сегодня

По приметам дня можно судить, какой будет погода, а также сентябрь:

если появилось много пауков и паутины - погода будет погожей;

пчелы стали прятаться в ульи - пойдет дождь;

все вокруг стихло и затаилось, но стоит жара - жди грозу или даже град.

Если на Феодосию день выдался теплый, то и сентябрь таким будет.

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