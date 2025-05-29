Сегодняшняя дата важна по многим причинам. На планете наступает несколько международных торжеств, а у верующих 29 мая - праздник в честь важного библейского события. У украинцев об этом дне есть несколько пословиц и запретов.
Какой сегодня праздник церковный
В 2025 году на 29 мая выпадает большое христианское торжество - Вознесение Господне. Ровно через 40 суток после Пасхи мы вспоминаем историю из Библии о том, как Иисус после воскрешения на протяжении такого периода оставался на земле, а затем окончательно вознесся на небеса.
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Какой сегодня праздник в мире
Несколько инициатив 29 мая имеют международный характер. К примеру, День миротворцев ООН - в память о всех военных и гражданских, которые участвовали в операциях по поддержанию мира.
Ещё одно торжество - Всемирный день Эвереста - установлено в честь первого восхождения на высочайшую гору Земли в 1953 году. С тех пор на Эверест поднимаются тысячи альпинистов, желая испытать свои физические возможности.
Некоторые государства мира отмечают национальные праздники сегодня:
- в Доминикане - День матери;
- в Швеции - День ветеранов;
- в Аргентине - День сухопутных войск;
- в США - День бисквита и День штата Висконсин;
- в Германии - День отца;
- в Японии - День кимоно.
В истории мира известны знаменитости, рожденные в эту дату: политик Уильям Питт, писатель Гилберт Честертон, философ Освальд Шпленгер, 35-ый президент США Джон Кеннеди, композитор Янис Ксенакис, музыкант Денни Эльфман, певец Ноэл Галлагер.
Какой сегодня праздник в Украине
Среди достойных представителей нашего народа именинниками 29 мая являются художник Константин Крижицкий, поэт и публицист Петр Карманский, физик Кирилл Синельников, журналистка Анна Гомонай, легкоатлетка и олимпийская чемпионка Наталия Добринская.
Профессиональных и национальных праздников сегодня в Украине нет, но верующие украинцы могут присоединиться к празднованию Вознесения.
Что за праздник сегодня в народе
В эту дату крестьяне заканчивали посев ячменя и ржи, а также ходили в церковь и святили воду. По поверьям, освященной жидкостью стоит окропить огород, домашний скот и улья. Пасечники верили, что сегодня праздник удачный для работы с ульями.
Что нельзя делать сегодня и какие известны приметы
С далеких времен об этой дате есть пословицы, которые предсказывают погоду летом:
- ярко светит солнце - к теплому июню;
- много паутины между деревьями - скоро потеплеет;
- если после дождя появилась радуга, то следующие дни будут сухими;
- рябина уже отцвела - к жаре.
Народная мудрость запрещает в праздник сегодня путешествовать, начинать новые дела и ссориться с близкими. Также не стоит заниматься рукоделием, иначе будут болеть руки.
Чей День ангела сегодня
В современном календаре обладателей восьми имен можно поздравить с Днем ангела - Александра, Андрея, Богдана, Ивана, Константина, Луку, Марию и Фаину.
Если считаете старый календарь более актуальным, то запомните, какой праздник 29 мая будет по юлианскому стилю - это именины Александра, Аркадия, Георгия, Егора, Лаврентия, Николая, Петра и Федора.