Узнайте, что 29 мая отмечают православные и какие есть народные запреты даты.

Сегодняшняя дата важна по многим причинам. На планете наступает несколько международных торжеств, а у верующих 29 мая - праздник в честь важного библейского события. У украинцев об этом дне есть несколько пословиц и запретов.

Какой сегодня праздник церковный

В 2025 году на 29 мая выпадает большое христианское торжество - Вознесение Господне. Ровно через 40 суток после Пасхи мы вспоминаем историю из Библии о том, как Иисус после воскрешения на протяжении такого периода оставался на земле, а затем окончательно вознесся на небеса.

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Какой сегодня праздник в мире

Несколько инициатив 29 мая имеют международный характер. К примеру, День миротворцев ООН - в память о всех военных и гражданских, которые участвовали в операциях по поддержанию мира.

Ещё одно торжество - Всемирный день Эвереста - установлено в честь первого восхождения на высочайшую гору Земли в 1953 году. С тех пор на Эверест поднимаются тысячи альпинистов, желая испытать свои физические возможности.

Некоторые государства мира отмечают национальные праздники сегодня:

в Доминикане - День матери;

в Швеции - День ветеранов;

в Аргентине - День сухопутных войск;

в США - День бисквита и День штата Висконсин;

в Германии - День отца;

в Японии - День кимоно.

В истории мира известны знаменитости, рожденные в эту дату: политик Уильям Питт, писатель Гилберт Честертон, философ Освальд Шпленгер, 35-ый президент США Джон Кеннеди, композитор Янис Ксенакис, музыкант Денни Эльфман, певец Ноэл Галлагер.

Какой сегодня праздник в Украине

Среди достойных представителей нашего народа именинниками 29 мая являются художник Константин Крижицкий, поэт и публицист Петр Карманский, физик Кирилл Синельников, журналистка Анна Гомонай, легкоатлетка и олимпийская чемпионка Наталия Добринская.

Профессиональных и национальных праздников сегодня в Украине нет, но верующие украинцы могут присоединиться к празднованию Вознесения.

Что за праздник сегодня в народе

В эту дату крестьяне заканчивали посев ячменя и ржи, а также ходили в церковь и святили воду. По поверьям, освященной жидкостью стоит окропить огород, домашний скот и улья. Пасечники верили, что сегодня праздник удачный для работы с ульями.

Что нельзя делать сегодня и какие известны приметы

С далеких времен об этой дате есть пословицы, которые предсказывают погоду летом:

ярко светит солнце - к теплому июню;

много паутины между деревьями - скоро потеплеет;

если после дождя появилась радуга, то следующие дни будут сухими;

рябина уже отцвела - к жаре.

Народная мудрость запрещает в праздник сегодня путешествовать, начинать новые дела и ссориться с близкими. Также не стоит заниматься рукоделием, иначе будут болеть руки.

Чей День ангела сегодня

В современном календаре обладателей восьми имен можно поздравить с Днем ангела - Александра, Андрея, Богдана, Ивана, Константина, Луку, Марию и Фаину.

Если считаете старый календарь более актуальным, то запомните, какой праздник 29 мая будет по юлианскому стилю - это именины Александра, Аркадия, Георгия, Егора, Лаврентия, Николая, Петра и Федора.

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