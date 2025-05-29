Десять лет назад большинство государств мира договорились о верхней границе потепления, пересекать которую нельзя.

Поскольку глобальные температуры растут, в ближайшие пять лет, вероятно, будет побит рекорд прошлого года, который стал самым жарким за все время наблюдений. Об этом пишет Forbes.

Издание ссылается на новый отчет Всемирной метеорологической организации (ВМО), в котором есть обновленный прогноз на 2025-2029 годы. Согласно ему есть 80% вероятность того, что один из следующих пяти лет побьет рекорд 2024 года.

Также согласно отчету, существует 86% вероятность того, что по крайней мере в течение одного из следующих пяти лет средняя глобальная температура на 1,5 градуса Цельсия превысит средние температуры доиндустриального уровня (1850-1900 годов).

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Метеорологическое управление Великобритании, которое подготовило отчет для ВМО, также предупредило, что впервые существует очень незначительная вероятность (1%) превышения средних температур доиндустриального уровня на 2 градуса в течение одного из следующих пяти лет.

Почему порог в 1,5 градуса Цельсия так важен?

Повышение температуры на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с температурами доиндустриальной эпохи считается критическим рубежом в процессе глобального потепления. Этот рубеж был установлен Парижским климатическим соглашением 2015 года. Подписанты соглашения установили это как верхний допустимый предел глобальной температуры, превышение которого является крайне нежелательным.

"Мы только что пережили десять самых теплых лет за всю историю наблюдений. К сожалению, этот отчет ВМО не предусматривает никаких признаков передышки в ближайшие годы, а это означает, что негативное влияние на нашу экономику, нашу повседневную жизнь, наши экосистемы и нашу планету будет расти", - сказал заместитель Генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

Глобальное потепление: последние новости

Как писал УНИАН, ученые зафиксировали, что численность насекомых за полвека сократилась вдвое. Без насекомых будут нарушены пищевые цепочки, что грозит дестабилизацией всей природной экосистемы.

Также мы рассказывали, что популярный туристический объект в Аргентине сигнализирует о климатической катастрофе. Эффектное зрелище, за которым туристы едут на ледник Перито-Морено, на самом деле является признаком климатических проблем.

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