В этом месте могли бы жить люди, однако им не позволяют.

В Испании находится маленький, но красивый городок с видом на изумрудные воды, в котором когда-то жило 1000 человек, однако он медленно затухает уже в течение 50 лет. Об этом пишет Mirror.

Речь идет о Гранадилье, которая выглядит так, будто сошла с туристических брошюр. Однако если посмотреть внимательнее, то можно понять, что не хватает одной важной детали, а именно людей.

В издании рассказали, что город был основан в 9 веке, через который проходила торговля и путешествовали люди, однако уже в 1950-х испанский диктатор Франсиско Франко решил построить много огромных плотин, крупнейшей из которых стало водохранилище Габриэль-и-Галан, окружившее Гранадилью.

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Поэтому в течение следующих 10 лет Франко требовал от всех жителей выселиться из города. Причиной этого стало повышение уровня воды, что грозило затоплением полуострова.

Однако прошло уже 55 лет, а город так и ни разу не затопило. Однако жителям не позволили вернуться, поэтому вся местность превратилась в город-призрак.

"Они выгнали нас, утверждая, что дамба затопит город, что было невозможно, потому что город выше дамбы. Но это были времена диктатуры, и мы не имели никаких прав. Но что меня по-настоящему разочаровывает, так это то, что в демократические времена я вместе с бывшей детской ассоциацией боролся за восстановление Гранадильи, и ни одно правительство не прислушивалось к нам", - отметил президент ассоциации "Сыновья Гранадильи".

В Mirror добавили, что вместо того, чтобы позволить жителям вернуться в свои дома, Гранадилья стала туристической достопримечательностью и была официально объявлена историко-художественным объектом в 1980 году.

Поэтому средства, полученные от туристов, пошли на сохранение города и его замка на вершине холма. Кроме того, дважды в год бывшие жители Гранадильи и их потомки собираются в старинном селе.

"Войдите через узкую улицу Пуэрта-де-Вилья, над которой возвышается замок 15 века, на который можно подняться, чтобы полюбоваться прекрасными панорамами. От площади Пуэрта-де-Вилья мощеная улица Калле-Майор поднимается к великолепной сельской площади Пласа-Майор, окруженной яркими зданиями. Справа стоит прекрасный дом Каса-де-лас-Кончас, его персиковый фасад усыпан белыми керамическими ракушками. Некоторые здания функционируют как ремесленные мастерские или выставочные центры летом. Не пропустите прогулку вдоль вершины 1-километровой стены Альмохад, откуда открывается великолепный вид на деревню, озеро, эвкалипты и сосновые леса", - посоветовали эксперты Lonely Planet.

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Ранее тревел-блогер рассказал о поездке в наименее посещаемую страну Африки. В частности он посетил Экваториальную Гвинею. По его словам, эта страна имеет лишь около 6000 посетителей в год, поэтому не привыкла к туристам, и ее многие даже не могут указать ее на карте.

"Туризм здесь находится в зачаточном состоянии. Посетить его может быть сложно, но также приятно быть единственным туристом, которого я видел за все время пребывания там", - отметил блогер.

Также сообщалось, что туристы уничтожают самую популярную достопримечательность Северной Ирландии. В частности они могут разрушить знаменитые камни на Дороге гигантов, которые были образованы около 60 миллионов лет назад. Как оказалось, туристы разрушают памятник из-за того, что бросают на нее монетки, что вредит камням.

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