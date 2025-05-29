Не оставила без внимания эту тему и российская пропагандистка Маргарита Симоньян.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддержит Украину в разработке дальнобойного оружия, а ранее говорил о снятии ограничений на дальность применения вооружений, поставляемых Киеву. В России эти заявления вызвали истерику.

Так, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что заявления немецкого канцлера о дальнобойном оружии – это "не что иное, как дальнейшее провоцирование войны". При этом, как отмечает пропагандистское агентство ТАСС, рупор Кремля "рассчитывает, что безответственная позиция Германии не станет препятствием для мирного урегулирования".

Не оставила без внимания эту тему и российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Она заговорила об обсуждении в "московских кабинетах", где якобы рассматривают удары по Германии:

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"В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить "Таурусами" может означать только это, поскольку х**лы не могут ни их обслужить, ни ввести полетное задание), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину", – написала она в своем телеграм-канале.

На возможность ударов вглубь России западным оружием отреагировала и представитель МИД РФ Мария Захарова. Правда, ее реакцию спровоцировали слова не Мерца, а президента Украины Зеленского.

"Вот он (Зеленский) же сейчас сказал, <...>, что будут наносить удары вглубь России всем, что поставит НАТО. <...> И он это еще раз подтвердил и провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО, которая осуществляют поставки, они будут осуществлять террор в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры", – цитирует ее ТАСС.

Удары вглубь России: что предшествовало

Канцлер Германии на днях заявил, что западные партнеры Украины сняли ограничения на дальнобойные удары по России. По его словам, произошло это еще несколько месяцев назад.

"Насколько мне известно, и как я сообщил вчера, страны, которые имели ограничения на дальность [ударов], отказались от них. Я описал то, что происходило в течение месяцев, а именно, что Украина имеет право использовать оружие, которое получает, даже за пределами своих границ", – сказал он.

В то же время президент Владимир Зеленский сказал, что не получал сигналов о возможных изменениях в позиции партнеров. Он отмечал, что обсудит этот вопрос с Мерцом во время визита в Германию, который состоялся 28 мая.

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