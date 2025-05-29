Дополнительный поезд будет курсировать в последние дни мая и в начале июня.

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на популярный маршрут – из Ужгорода в Киев и в обратном направлении.

"Назначаем дополнительный поезд №284/283 Ужгород – Киев на пиковые даты! Поезд отправится из Ужгорода 30 мая и 1 июня в 23:14 и прибудет в Киев в 13:12", – говорится в сообщении.

В то же время в обратном направлении поезд будет отправляться из Киева 31 мая и 2 июня в 15:12. Запланированное время прибытия в Ужгород – в 5:20.

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Билеты на дополнительный поезд можно приобрести как онлайн, так и в железнодорожных кассах.

"Укрзализныця" – другие новости

Недавно "Укрзализныця" сообщила о продлении курсирования регионального поезда Черновцы – Львов. Они будут курсировать с 6 по 9, с 14 по 16, 22 и 23, с 27 по 30 июня.

Также был назначен дополнительный поезд №220/219 Киев – Днепр – Киев на ряд дат мая и июня. Состав будет иметь купейные вагоны с местами для сидения и вагоны класса СВ со спальными местами.

Кроме того, перевозчик изменил вид проездного документа на поезда в Польшу. Теперь пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца, что соответствует международным требованиям и является более удобным в использовании.

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