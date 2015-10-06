Facebook обеспечит Африку интернетом с помощью спутника

Согласно пресс-релизу компании, проект спутника AMOS-6 - плод сотрудничества с французской телекоммуникационной компанией Eutelsat, передает Би-би-си.

Как отметил основатель крупнейшей соцсети Марк Цукерберг, космический аппарат после вывода на орбиту будет находиться над Африкой и передавать сигнал на большую часть континента.

По данным Facebook, только на Кению и Нигерию приходится около 20 миллионов пользователей сети, большинство из которых выходит в интернет с мобильных устройств.

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В конце сентября на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке Цукерберг заявил, что интернет способен помочь ООН достичь поставленных ею целей развития, а также вывести миллионы людей из нищеты, поскольку всемирная сеть помогает создавать новые рабочие места и обмениваться знаниями.

По расчетам Цукерберга, расширение доступа в интернет в развивающихся странах выведет из нищеты около 160 млн человек.