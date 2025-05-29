Понтифик также повторил свой призыв о необходимости положить конец войне.

Папа Римский Лев XIV отреагировал на массированные удары российских оккупационных войск по Украине.

"Народ Украины подвергся новым, серьезным атакам. Свои молитвы я обращаю ко всем пострадавшим – особенно к детям и их семьям", – написал он в соцсети Х.

Понтифик также повторил свой призыв о необходимости положить конец войне, которую ведет Россия, "поддержать каждую инициативу ради диалога и мира".

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"Помолимся вместе за мир в Украине и везде, где война приносит страдания", – добавил он.

Папа Римский Лев XIV и Украина

8 мая конклав в Ватикане избрал нового Папу Римского – им впервые в истории стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Понтифик взял себе имя Лев XIV.

Примечательно, что еще до избрания Папой Римский Прево довольно жестко высказывался о российской войне против Украины. В 2022 году он охарактеризовал нападение РФ как "настоящее вторжение, империалистическое по своей природе, где Россия стремится завоевать территорию из соображений власти".

18 мая 2025 года Папа Римский встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда украинский лидер говорил, что понтифик может сыграть важную роль в завершении войны в нашей стране.

Премьер Италии Джорджа Мелони заявляла, что Папа Римский готов провести в Ватикане переговоры Украины и РФ. Кремль такую идею отверг. В СМИ писали, что причиной было, в частности, то, что Италия поддерживает Украину и многократно голосовала за санкции против России.

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