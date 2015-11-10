Глава Apple объявил о смерти персональных компьютеров

Такое мнение высказал гендиректор Apple Тим Кук в интервью The Telegraph, передает Lenta.ru. "Я считаю, что если вы взглянете на ПК, то возникнет вопрос: зачем вам все еще нужно его покупать? Нет, правда, зачем он вам?" - задался вопросом Тим Кук.

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По его мнению, на смену ПК и ноутбукам пришли мощные планшеты, такие как iPad Pro. Когда люди начнут ими пользоваться, считает глава Apple, они "придут к выводу, что им больше не нужно что-либо еще, за исключением телефона".

Говоря о смартфонах, которые приближаются по размеру к планшетам, Тим Кук отметил: "Я думаю, что если у вас есть большой смартфон, вряд ли вам понадобится iPad mini". Он признал, что выпуск компанией взаимозаменяемых продуктов приводит, по его словам, к "каннибализму". Однако "пока мы являемся "каннибалами" для самих себя, все нормально", отметил он.

Гендиректор Apple также рассказал, что компания подумывает о "создании приложения или чего-нибудь еще" в сфере здравоохранения, напомнив, что сейчас Apple Watch позволяет отслеживать некоторые биометрические процессы пользователя.

Прокомментировал Кук и британский законопроект Investigatory Powers Bill (закон о следственной деятельности), опубликованный 4 ноября. Он позволит спецслужбам следить за активностью граждан в интернете без решения суда, в частности, разрешит полиции и разведывательным службам требовать с IT-компаний и провайдеров помощи в расшифровке данных, обмениваемых между пользователями, если на то имеется ордер.

"Мы выступаем за сквозное шифрование и не поддерживаем какие-либо лазейки. (...) Любая лазейка - это лазейка для всех. (...) Ее создание может привести к катастрофическим последствиям", - считает глава Apple.

Он также подчеркнул бессмысленность требований властей понизить степень шифрования данных. "Если вы отключите или ослабите шифрование, то пострадают люди, которые не делают ничего плохого, хорошие люди. А остальные и так знают, как обойти все препятствия", -сказал Тим Кук.