С помощью смартфонов уже высчитывают вероятность авиакатастрофы

Лондонская компания Vanilla Pixel разработала приложение, которое предсказывает возможность авиакатастрофы.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал CNN.

Приложение Am I Going Down? анализирует настоящую статистику полетов, чтобы спрогнозировать возможность падения самолета, на котором летит пользователь. В качестве источников данных о маршрутах выступает женевское Бюро учета авиакатастроф, Национальный совет по безопасности транспорта США и Международная организация гражданской авиации ООН.

Разработчик приложения Ник Джонс заявил, что Am I Going Down? специально создано для тех, кто боится полетов. «Представляя приложения я хотел показать, что риск возникновения авиакатастроф очень мал», — заявил Джонс. По словам Джонса, если пассажир будет летать ежедневно на протяжении следующих 11 тысяч лет, шанс того, что он хотя бы однажды попадет в авиакатастрофу, очень мал.

На сегодняшний день с помощью приложения пользователи оценили безопасность 10 миллионов маршрутов.