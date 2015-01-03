В Шотландии ветер "сдул" самолет со взлетной полосы

03:53, 03 января 2015
Мир
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В Великобритании четыре человека 2 января получили травмы, когда самолет съехал с взлетной полосы в условиях сильного ветра.

Saab 340 avia.pro

Инцидент произошел в аэропорту на острове Льюс на севере Шотландии, сообщает ТАСС.

Самолет Saab-340 шотландской авиакомпании Loganair направлялся с острова Льюис в город Глазго. На его борту находились 25 пассажиров и три члена экипажа. По предварительной версии, сильный ветер буквально "сдул" лайнер со взлетной полосы.

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Все пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы в здание аэровокзала. Двое мужчин были доставлены в больницу с незначительными травмами. Две женщины, получившие легкие повреждения, отказались от госпитализации.

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