В Шотландии ветер "сдул" самолет со взлетной полосы

Инцидент произошел в аэропорту на острове Льюс на севере Шотландии, сообщает ТАСС.

Самолет Saab-340 шотландской авиакомпании Loganair направлялся с острова Льюис в город Глазго. На его борту находились 25 пассажиров и три члена экипажа. По предварительной версии, сильный ветер буквально "сдул" лайнер со взлетной полосы.

Читайте такжеВ МИДе назвали возможную причину авиакатастрофы в Конго, в которой погибли 5 украинцев

Все пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы в здание аэровокзала. Двое мужчин были доставлены в больницу с незначительными травмами. Две женщины, получившие легкие повреждения, отказались от госпитализации.