В Шотландии ветер "сдул" самолет со взлетной полосы
03:53, 03 января 2015Мир
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В Великобритании четыре человека 2 января получили травмы, когда самолет съехал с взлетной полосы в условиях сильного ветра.
В Шотландии ветер "сдул" самолет со взлетной полосы/ avia.pro
Инцидент произошел в аэропорту на острове Льюс на севере Шотландии, сообщает ТАСС.
Самолет Saab-340 шотландской авиакомпании Loganair направлялся с острова Льюис в город Глазго. На его борту находились 25 пассажиров и три члена экипажа. По предварительной версии, сильный ветер буквально "сдул" лайнер со взлетной полосы.
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Все пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы в здание аэровокзала. Двое мужчин были доставлены в больницу с незначительными травмами. Две женщины, получившие легкие повреждения, отказались от госпитализации.
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