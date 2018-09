Ученые разработали машину времени на основе теории Эйнштейна, но построить ее пока что невозможно

Человеческая наука пока не открыла материалы, которые позволили бы осуществить в реальности идею перемещения во времени.

Бен Типпетт из Университета Британской Колумбии в Канаде и Дэвид Цанг из Мэрилендского университета в США заявили, что разработали математическую модель надежной машины времени. Это ящик, который может перемещаться через пространство и время в прошлое и будущее.

Как передает Naked Science, согласно утверждениям ученых, сложность заключается в использовании кривизны пространственно-временного континуума во Вселенной для искривления времени в нечто, подобное кругу, который бы позволил ящику, а также потенциальным пассажирам, путешествовать в прошлое или будущее.

«Люди думают о путешествиях во времени как о чем-то фантастическом. И мы привыкли так считать, ведь это кажется таким нереальным. Но математически это возможно», - объясняет Бен Типпетт.

В сотрудничестве с Дэвидом Цангом Типпетт использовал Общую теорию относительности Эйнштейна для разработки новой математической модели надежной машины времени.

За математической моделью, представленной физиками, стоит концепция о том, что нам следует воспринимать Вселенную в четырех измерениях одновременно, где четвертое измерение представлено временем, а не смотреть на нее как на трехмерное пространство. Это бы позволило ученым использовать пространственно-временной континуум во всех доступных направлениях пространства и времени в кривизне Вселенной.

«Направление времени на поверхности пространства-времени выглядит как искривление. Существуют данные, показывающие, что чем сильнее мы приближаемся к черной дыре, тем сильнее замедляется время. Моя модель использует кривизну пространства-времени для искривления времени в форму круга для пассажиров, а не выпрямления его в прямую линию. Этот круг и отправляет нас в прошлое», — объясняет Типпетт.

Пока что разработка рабочей версии такой машины времени на базе новой математической модели невозможна, так как для этого необходим еще не открытый материал.

«В то время как математически это осуществимо, соорудить пространственно-временную машину еще невозможно, так как для этого необходимы материалы — мы называем их экзотической материей, — которые бы изгибали пространство-время таким невероятным способом. Однако мы их пока не открыли», — заключает ученый.

Свою разработку ученые назвали TARDIS (Traversable Acausal Retrograde Domain in Space-time, Перемещаемая акаузальная ретроградная область в пространстве-времени). Таким образом ученые сделали отсылку к сериалу "Доктор кто", в котором машина также называется TARDIS, но с другим значением - Time And Relative Dimension(s) In Space (время и относительное измерение в пространстве).

