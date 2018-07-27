Ученые объяснили, как умрет вселенная
На что будет похожа смерть всей вселенной? Двое астрофизиков предполагают, что безграничный космос умрет так же, как и появился на свет: через большой взрыв.
Хотя любой гипотетической гибели еще придется ждать 30-40 миллиардов лет, ученые говорят, что уже смоделировали вероятные сценарии ликвидации, пишет Newsweek.
Астрофизики Сергей Одинцов и Василис Оикономоу допустили модель определенной сингулярности, или места в космосе, где плотность материи исчерпывается, а концепция времени и пространства перестает существовать. Она эффективно может положить конец вселенной с помощью еще одного большого взрыва.
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Есть и множество других сценариев, по которым такая сингулярность не появится. Впрочем, в случае, если жизненный цикл необъятного космоса закончится ее развитием, трудно сказать, какова ее природа. Но в любом случае у человечества не будет шансов ее исследовать. Если конец всего сущего закончится, согласно прогнозам, все живое умрет за долго до того момента. За 30-60 миллионов лет до смерти вселенной гравитационное поле сингулярности преобразует материю в плазму, приближаясь к единой точке бесконечной плотности материи. А потом вся плазма исчезнет вместе с сингулярностью, убеждены ученые.
Астрофизики допускают, что не исключен и сценарий, по которому вселенная продолжит расширяться бесконечно. Это возможно, если сокрушительная сингулярность не появится. Но здесь все зависит от альтернативных теорий гравитации, которые редко поддерживаются в моделировании. Со времени, когда факт большого взрыва был зафиксирован, ученые часто рассуждали над теориями всемирного катаклизма. Одинцов ранее говорил о «большом разрыве». Согласно этому предположению, расширение вселенной будет происходить все быстрее и быстрее, пока не появится серьезный «разрыв» в космической материи, который уничтожит все.
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В марте команда ученых Гарвардского университета допустили, что вселенная взорвется из-за дестабилизации бозона Хиггса, связанного с титульным трехмерным полем в космосе. Именно он задает объектам их вес. Гарвардские исследователи считают, что гибель вселенной произойдет еще не скоро. Ее придется ждать еще триллионы триллионов лет. Однако, в теории она неизбежна, ведь супермассивные черные дыры дестабилизируют Хиггсово поле, уничтожив время и пространство. Также существует вероятность, что вселенная после длительного расширения вдруг изменит свой курс на противоположный, сжимая материю и гравитационные поля. Этот феномен известен как «большое сжатие». Поскольку планеты и целые галактики будут сталкиваться и уничтожаться, вселенная сожмется опять до сингулярности.
Также существует теория о «большой заморозке». Согласно законам термодинамики, тепло вселенной будет равномерно распределяться, не оставляя пространства для полезной энергии, из которой могли бы сформироваться новые звезды. Поскольку старые звезды умирают, а новые не рождаются, в конце концов космос станет холодным и мертвым.
«Оказывается, мы просто на грани между стабильной и нестабильной вселенной. Мы в какой-то мере в точке, где вселенная может существовать долго, но неожиданно она взорвется», - сказал физик-теоретик Джозеф Ликкен.