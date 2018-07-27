Ученые объяснили, как умрет вселенная

Существует несколько теорий, как погибнет бескрайний космос, но человечество исчезнет за долго до того, как любая из них сбудется.

На что будет похожа смерть всей вселенной? Двое астрофизиков предполагают, что безграничный космос умрет так же, как и появился на свет: через большой взрыв.

Хотя любой гипотетической гибели еще придется ждать 30-40 миллиардов лет, ученые говорят, что уже смоделировали вероятные сценарии ликвидации, пишет Newsweek.

Астрофизики Сергей Одинцов и Василис Оикономоу допустили модель определенной сингулярности, или места в космосе, где плотность материи исчерпывается, а концепция времени и пространства перестает существовать. Она эффективно может положить конец вселенной с помощью еще одного большого взрыва.

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Есть и множество других сценариев, по которым такая сингулярность не появится. Впрочем, в случае, если жизненный цикл необъятного космоса закончится ее развитием, трудно сказать, какова ее природа. Но в любом случае у человечества не будет шансов ее исследовать. Если конец всего сущего закончится, согласно прогнозам, все живое умрет за долго до того момента. За 30-60 миллионов лет до смерти вселенной гравитационное поле сингулярности преобразует материю в плазму, приближаясь к единой точке бесконечной плотности материи. А потом вся плазма исчезнет вместе с сингулярностью, убеждены ученые.

Астрофизики допускают, что не исключен и сценарий, по которому вселенная продолжит расширяться бесконечно. Это возможно, если сокрушительная сингулярность не появится. Но здесь все зависит от альтернативных теорий гравитации, которые редко поддерживаются в моделировании. Со времени, когда факт большого взрыва был зафиксирован, ученые часто рассуждали над теориями всемирного катаклизма. Одинцов ранее говорил о «большом разрыве». Согласно этому предположению, расширение вселенной будет происходить все быстрее и быстрее, пока не появится серьезный «разрыв» в космической материи, который уничтожит все.

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В марте команда ученых Гарвардского университета допустили, что вселенная взорвется из-за дестабилизации бозона Хиггса, связанного с титульным трехмерным полем в космосе. Именно он задает объектам их вес. Гарвардские исследователи считают, что гибель вселенной произойдет еще не скоро. Ее придется ждать еще триллионы триллионов лет. Однако, в теории она неизбежна, ведь супермассивные черные дыры дестабилизируют Хиггсово поле, уничтожив время и пространство. Также существует вероятность, что вселенная после длительного расширения вдруг изменит свой курс на противоположный, сжимая материю и гравитационные поля. Этот феномен известен как «большое сжатие». Поскольку планеты и целые галактики будут сталкиваться и уничтожаться, вселенная сожмется опять до сингулярности.

Также существует теория о «большой заморозке». Согласно законам термодинамики, тепло вселенной будет равномерно распределяться, не оставляя пространства для полезной энергии, из которой могли бы сформироваться новые звезды. Поскольку старые звезды умирают, а новые не рождаются, в конце концов космос станет холодным и мертвым.

«Оказывается, мы просто на грани между стабильной и нестабильной вселенной. Мы в какой-то мере в точке, где вселенная может существовать долго, но неожиданно она взорвется», - сказал физик-теоретик Джозеф Ликкен.