На Сахалине (Российская Федерация) бойцы ОМОНа ворвались на тренировку в детский спортивный клуб и уложили всех лицом на пол.
Об этом сообщает Sakh.com.
Инцидент произошел вечером в среду, 31 марта, во время занятий бойцовского клуба «Ахмат» на территории политехнического колледжа СахГУ.
По их данным, в зал, где находились дети и подростки, ворвались бойцы ОМОНа и скомандовали всем присутствовавшим лечь на пол лицом вниз.
Позднее юных бойцов отпустили - они выбежали из здания без верхней одежды и личных вещей, старших вместе с тренером загрузили в автобус и увезли.
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Теперь их родители намерены обратиться в прокуратуру, так как дети не могут прийти в себя после случившегося.
«Извините за подробности, некоторые дети обмочились, такой ужас они испытали. Я не понимаю этих людей, силовиков: ведь операция явно готовилась, зачем нужно было ее проводить при таких маленьких детях?» - пожаловалась одна из матерей.
По данным источника Росгвардии, силовики из разных ведомств проводили спецоперацию и забрали с собой 12–15 взрослых.
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